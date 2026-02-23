주낙영 경주시장 “민생 안정 최우선…i-SMR 등 미래 전략사업 속도”

경북 경주시가 민생 안정 및 지역 미래 전략사업의 속도감 있는 추진에 행정력을 집중한다.

경주시는 23일 주낙영 시장이 확대간부회의를 주재하고 복지·경제·농업·안전·원자력 등 전 분야의 주요업무 추진 상황과 향후 계획을 점검했다고 밝혔다.

주낙영 경주시장이 23일 확대간부회의를 주재하며 주요 현안을 점검하고 있다. 경주시 제공

이 자리에서 주 시장은 "민생 안정과 시민 안전을 최우선에 두고 핵심 현안에 역량을 집중해 사업을 추진해 달라"고 주문했다.

교육·복지 분야에서는 2026년 초등학교 입학축하금(1인당 10만 원)과 중·고등학교 신입생 교복구입비(1인당 30만 원) 지원사업을 3월부터 시행한다.

또 기초생계급여는 보장기준 완화에 따라 수혜 대상을 확대한다.

올해 기준 중위소득 32% 이하 가구를 대상으로 총 623억6500만원을 지원하고, 청년 근로소득 공제 확대 등을 통해 취약계층의 생활 안정을 강화할 방침이다.

경제 분야에서는 '소상공인 출산장려 아이보듬 사업'과 희망플러스 특례보증 및 이차보전 지원을 추진한다.

아이보듬 사업은 출산한 소상공인에게 최대 6개월간 월 200만원 한도로 대체인력 인건비를 지원하는 제도다.

특례보증은 보증 규모 360억원으로 운영하며, 시는 이차보전 23억5000만원을 포함해 총 38억5000만 원의 예산을 투입한다.

혁신형 소형모듈원전(i-SMR)이 지역 산업시설과 생활 인프라로 확산되는 모습을 표현한 이미지.

지역 미래 전략사업도 차질 없이 진행한다.

혁신형 소형모듈원전(i-SMR) 1호기 유치와 관련해 3월 말까지 유치 신청서를 제출하고, 주민설명회와 범시민 서명운동을 병행할 계획이다.

한국수력원자력 공모 절차에 따라 6~7월 안에 부지를 확정할 예정으로, 경주시는 주민설명회와 범시민 서명운동을 통해 유치 분위기 확산에 힘을 쏟을 방침이다.

'2025 APEC 정상회의'의 유산을 계승하기 위한 APEC 정상회의장 기념관 조성사업도 속도를 낸다.

50억원을 투입해 엑스포대공원 경제전시장 일원에 오는 8월까지 개관한다.

안전 분야에서는 해빙기 취약시설 25곳에 대한 집중 점검과 함께 산불위기경보 '경계' 단계에 따른 예방·대응 체계를 강화한다.

농업 분야는 기본형 공익직불사업(291억원), 과수 화상병 방제(173억원), 소나무재선충병 방제(76억2900만원) 등 재해 예방과 농가 소득안정 사업을 추진한다.

주낙영 시장은 "주민이 체감할 수 있는 성과를 만들기 위해 각 부서가 강한 책임감과 사명감을 갖고 현안을 빈틈없이 챙겨달라"고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지