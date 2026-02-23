“‘투자 실패’ 이재명, 개미들의 영웅으로”…외신, 국장 주목

코스피가 눈에 띄는 상승세를 이어가면서 외신들이 한국 주식시장을 주목하고 있다. 상승 이유에 대해 이재명정부 정책 기조와 ‘개미’의 투자 성향 등 다양한 분석을 내놓고 있다.

이재명 대통령이 지난 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

블룸버그통신은 23일(현지시간) ‘한국 대통령이 어떻게 한국 시장을 세계 최고 수준으로 끌어올렸나’ 제목의 기사에서 최근 코스피 상승 배경에 반도체 랠리 외 이재명 대통령의 자본시장 개혁도 있다고 보도했다.

블룸버그에 따르면 이 대통령이 30대 시절 ‘실패한 개미’였다. 당시 ‘작전 세력’이 판치던 시장에서 좌절하면서 구조적 불공정성에 대한 문제의식을 갖게 됐다.

30년 후 그는 자본시장 개혁에 착수했다. 대통령 취임 이후 상법 개정과 주주환원 확대, 불공정 거래 단속 강화, 자사주 소각 등을 추진했다. 코스피가 상승하면서 부동산에 몰렸던 자금이 증시로 이동할 조짐을 보이고 있다는 점도 긍정적이라는 평가다.

블룸버그는 “이 대통령은 1400만명에 달하는 한국 개미들 사이에서 영웅으로 떠올랐다”며 “코스피 급등은 지지율에도 영향을 미쳤다”고 전했다.

다만 일각에서는 시장 성과를 정치적 서사로만 해석하는 데 대한 경계론도 제기된다. 글로벌 인공지능(AI) 수요 확대와 반도체 업황 개선 등 대외 변수의 영향도 크다는 지적이다. 또 주가 상승이 실제 소비 증가를 견인하는 ‘자산 효과(wealth effect)’로 이어지지 않는다면 역효과를 낳을 수 있다는 점도 짚었다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 개미들이 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대거 뛰어들며 국내 증시의 상승세를 주도하고 있는 분석을 내놓았다.

FT에 따르면 올해 들어 ETF 시장에 13조원이 유입됐다. ETF 자산 중 레버리지 상품 비중은 3.7%이지만 전체 ETF 거래량의 약 20%를 차지한다.

23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모니터에 코스피가 띄워져 있다. 연합뉴스

FT는 이러한 현상의 배경으로 한국 정부의 정책적 방향을 지목했다. 이재명 정부는 부동산 거품을 억제하고 해외로 유출된 자본을 국내로 돌리기 위해 주식 투자를 적극 권장해 왔다. 또 해외 주식을 매도하고 국내 시장으로 복귀하는 투자자에게 세제 혜택을 주는 등 원화 가치 안정을 위한 유인책도 병행 중이다.

