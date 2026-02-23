하남시, 학생통학 순환버스 3개 노선 시범운행…광주하남교육지원청과 협력

경기 하남시가 새 학기가 시작되는 다음 달 3일부터 학생통학 순환버스 3개 노선을 시범 운행한다.

이현재 하남시장(왼쪽)이 23일 오성애 광주하남교육지원청 교육장과 업무협약(MOU)을 교환하고 있다. 하남시 제공

23일 시에 따르면 해당 노선은 △북위례~위례 중·고교(등하교 각 6회 운행, 버스 2대) △감일지구~위례중·고교~위례지구~감일고교(등교 1회·하교 2회 운행, 버스 1대) △감일지구~하남고교~경영·애니고교~남한고교(등교 2회·하교 4회 운행, 버스 2대)이다.

노선에 투입되는 버스들은 등·하교 시간대에 맞춰 운행한다. 요금은 시내버스 학생 요금과 같은 1160원이다. 요금을 부과하는 건 공직선거법의 관련 규정에 따른 조치다.

학생 통학버스의 올해 소요 예산은 총 6억5000만원으로, 하남시와 광주하남교육지원청이 절반씩 부담한다.시는 통학버스를 2년간 시범 운행하며 운영 방식을 보완해 나갈 방침이다.

감일지구~위례중·고교~위례지구~감일고교 학생통학 순환버스 2노선. 하남시 제공

시는 이를 위해 이날 오후 광주하남교육지원청과 학생통학 순환버스 업무협약을 교환했다.

이현재 시장은 “통학순환버스의 운행이 원거리 통학으로 불편을 겪던 학생들에게 안전하고 쾌적한 등하굣길을 제공할 것”이라며 “앞으로 현장의 목소리에 귀 기울여 최고의 교육 환경을 조성하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지