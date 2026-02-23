해남군, 송지 학가·우근항 어촌뉴딜 사업 본격화

전남 해남군이 어촌 정주여건 개선과 지역경제 활성화를 위한 어촌뉴딜 사업을 본격 추진한다.

해남군은 송지면 학가·우근항 일대를 대상으로 ‘어촌뉴딜3.0’ 사업을 추진하기 위해 한국어촌어항공단 남서해지사와 위수탁 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

해남군 송지면 학가·우근항 사업계획평면도. 해남군 제공

어촌뉴딜3.0은 기존 어촌신활력증진사업을 개편한 정책으로, 취약한 생활·안전 인프라와 생활서비스를 개선해 어촌 활력을 높이고 지속가능한 경제공동체 기반을 구축하는 데 목적이 있다.

사업 대상지로 선정된 학가·우근항에는 2026년부터 4년간 총사업비 100억원이 투입된다. 주요 사업은 마을 내 도로 확장과 커뮤니티센터 재건축 등 생활기반시설 확충, 어업인 안전쉼터와 교통안전시스템 구축, 선착장 연장·물양장 확장 등 어항 정비, 쓰레기 집하장 조성 등 마을 경관 개선, 주민 역량 강화 프로그램 운영 등이다.

군은 어항 분야 전문기관과 협력해 기본계획과 실시설계 수립, 공사 발주 및 감독, 지역협의체 운영 지원 등 사업 전반을 체계적으로 추진하고, 인허가 등 행정 절차를 총괄 지원할 방침이다.

군 관계자는 “이번 사업은 낙후된 어촌의 생활·안전·환경 인프라를 개선하고 주민 삶의 질을 높이는 전환점이 될 것”이라며 “살고 싶고 머물고 싶은 어촌 조성을 위해 기관 간 협력을 강화하겠다”고 말했다.

