천년고찰 불국사 대웅전 수술대 오른다

천년 고찰 경북 경주 불국사의 대웅전이 해체 수리에 들어간다. 국가유산 당국의 정밀점검에서 기둥과 보 등 건물의 뼈대를 이루는 목재 구조 곳곳에서 손상이 확인되면서 보수 필요 등급을 받은 데 따른 조치다.



23일 국가유산청에 따르면 국립문화유산연구원(이하 연구원)은 최근 열린 문화유산위원회 건축문화유산분과 회의에서 이 같은 내용을 담은 2025년 중점 관리 대상 문화유산 모니터링 결과를 보고했다. 연구원은 국보·보물 등 주요 문화유산 가운데 매년 20∼30건을 중점 관리 대상으로 선정해 ‘양호(A)’, ‘경미보수(B)’, ‘주의관찰(C)’, ‘정밀진단(D)’, ‘보수(E)’, ‘긴급조치(F)’ 등급으로 나눠 평가한다.



연구원이 지난해 국보 13건, 보물 11건 등 총 24건을 모니터링한 결과 △경주 불국사 대웅전(보물) △강릉 보헌사 낭원대사탑비(보물) △안동 법흥사지 칠층전탑(국보)이 E등급을 받았다. 나머지 21건은 주의관찰에 해당하는 C등급으로 평가됐다.

올해 해체 수리를 앞두고 있는 경주 불국사 대웅전. 국가유산청 제공

2011년 보물이 된 불국사 대웅전은 절의 중심 불전이다. 대웅전 건물은 조선 영조(재위 1724∼1776) 시기인 1765년에 중창됐으나 건물 하부의 초석, 기단 등은 신라시대 조성 당시의 원형을 간직하고 있다는 평가를 받는다. 그러나 2018년부터는 대웅전 보존 상태에 주의가 필요하다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다. 동측 대량(기둥들 사이에 건너지른 큰 들보)과 종부(대들보 위에 설치되는 마지막 보) 인근 동측 반자(지붕 밑을 평평하게 만든 구조물)에서 파손과 탈락이 확인됐고, 앞서 2023년 점검에서도 주요 부재 전반에 처짐과 균열 등이 나타났다. 연구원 관계자는 “지난해 2월 반자 일부가 떨어진 것은 대량 및 종부 손상과 연계된 손상으로 판단되며 해체 수리가 필요하다”고 설명했다.



국가유산청은 연내 대웅전 지붕 일부를 해체해 수리하는 공사에 착수할 예정이다. 건축유산 해체 수리는 전통 목조건축의 통상적인 보존방식 가운데 하나로 꼽힌다.



앞서 지난해 10월에는 현존하는 지방 관아 건물로서는 최대 규모인 국보 ‘여수 진남관’이 10년에 걸친 대규모 공사를 마쳤다. 조선시대 최대 객사인 보물 나주 금성관도 지난해부터 해체 수리 공사가 진행 중이다. 보물 대구 동화사 봉황문과 파계사 원통전 등도 해체 보수를 진행 중이다.



국가유산청 관계자는 “대웅전 부재(部材)를 완전 해체하는 것이 아니라 덧집을 설치하고 지붕 기와를 걷어내면서 공사 범위를 정해 나갈 계획”이라며 “수리 기간 대웅전을 폐쇄할지, 공사 현장을 대중에게 공개할지 논의하고 있다”고 말했다.



한편 대웅전과 함께 E등급을 받은 강릉 보현사에 남아 있는 낭원대사탑비는 비석 몸체가 기울고, 비석을 관통하는 균열이 확인돼 올해 해체수리에 나선다. 5년 연속 E 등급을 받은 안동 법흥사지 칠층전탑은 2021년 탑 주변 중앙선 철로 철거 이후 전탑이 북서측으로 기우는 현상은 멈췄으나 옥개부 전돌 균열 및 파손, 기단 시멘트 몰탈 파손, 면석 풍화 등에 대한 보존처리가 이뤄질 예정이다.



국립문화유산연구원은 올해도 국보 13건, 보물 12건에 대해 점검을 진행한다. 서울 숭례문, 경주 첨성대, 경복궁 근정전 등에 더해 강릉 보현사 낭원대사탑, 공주 갑사 대웅전, 강진 해남윤씨 추원당 등이 새로 대상에 포함됐다.

