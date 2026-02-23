MC그리 “150만원 병장 월급으로 2000만원 모아…눌러 살고 싶더라”

방송인 김구라의 아들로 알려진 래퍼 MC그리가 해병대 월급으로 약 2000만원의 목돈을 모았다고 밝혀 눈길을 끌었다.
그리는 지난 22일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연, 해병대 전역 후 일상을 공개했다.
이날 그는 배우 임원희, 코미디언 조진세와 만나 군 시절 이야기를 나눴다. 임원희가 “1991년 당시 이등병 월급은 8000원, 병장은 5만원이었다”고 회상하자, 조진세는 “의경 병장은 수경이라고 한다. 수경 때 14만원을 받았다”고 말했다.
이에 그리는 두 사람의 눈치를 보며 “병장 때 150만원을 받았다. 적금까지 합치면 200만원”이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.
그는 “(군 생활 동안) 2000만원 가까이 모았다. 병장이 되니까 월급은 많이 받고 몸 쓰는 일은 적어져서 여기 눌러살고 싶다는 생각도 했다”면서 “마지막 3주쯤에는 만약 사회에 나가서 바로 일이 없다면 조금 더 있고 싶었다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
스튜디오에서 이를 지켜보던 배우 홍종현은 “동현이가 군 생활할 때 중간중간 연락했다. 초반에는 힘들어했는데 나중에는 잘 이겨낸 느낌이었다”고 전했다.
한편 2021년 60만 8500원이었던 병장 기준 월급은 2023년 100만원을 돌파했고 지난해에는 150만원까지 올랐다.
특히 ‘내일준비적금’ 55만원을 납입하면 정부가 같은 금액을 매칭 지원해 실수령액이 월 205만원 수준이 된다. 이같은 장병 자산형성 프로그램 등을 활용하면 전역 시 목돈 마련이 가능해졌다는 평가가 나온다.
