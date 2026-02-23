구윤철 “美 관세 불확실성 높아… 상황 변화 주시”

정부가 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 불확실성에 대한 우려가 높아지고 있는 가운데 상황 변화를 주시하고 냉정하게 대응하겠다는 입장을 밝혔다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에 출석해 미국 관세정책 전망에 대해 “상황의 불확실성이 워낙 높다”며 “어떤 측면에서는 플러스가 될 수도 있고, 마이너스도 있을 수 있다”고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재경경제부 장관이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체 회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결이 우리 경제에 미칠 영향에 대해 “불확실성이 높은 게 사실”이라며 “상황 변화에 적극 대응하겠다”고 답했다. 트럼프 대통령은 지난 20일(현지시간) 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결을 내리자 15% 글로벌 단일 관세를 도입하겠다고 발표했다.



구 부총리는 연방대법원 판결 이후 기존 관세의 법적 효력과 관련해 미국 정부와 논의한 적이 있느냐는 질의에는 “법원의 판결 문제이기 때문에 미국 정부와 논의한 사항은 아니다”라고 선을 그었다. 국내 기업의 환급 소송 등 법적 대응 참여 가능성에 대해서는 “수출 업체와 미국 수입업자 간 계약관계를 따져봐야 한다”며 신중한 입장을 보였다.



관세 적용 예외 품목이었던 반도체가 관세 부과 대상에 새롭게 포함될 가능성에 대해서는 국익을 지킬 방안을 고민 중이라는 입장만을 반복했다. 구 부총리는 “특정 산업에만 의존하는 한국 경제가 돼서는 안 될 것”이라며 “AI 대전환 등을 통해 (산업구조를) 다변화, 다원화시킬 수 있는 그런 방법을 찾도록 하겠다”고 덧붙였다.



이재명정부의 부동산 정책도 도마 위에 올랐다. 이창용 한국은행 총재는 “최근 정부의 부동산 안정화 정책이 서울 주택가격 오름세를 진정시키는 데 어느 정도 효과가 있었다고 본다”면서도 “장기적으로 더 좋은 결과가 나올지는 예측하기 어렵다”고 말했다. 수도권 집중 완화 없이는 부동산 정책 효과에도 한계가 있을 수 있다는 취지다.



이 총재는 또 높은 관세 불확실성에도 올해 우리나라 경제성장률이 지난해보다 높아질 것이라고 전망했다. 이 총재는 이날 모두발언에서 “우리나라 경제는 미국의 관세정책 관련 불확실성에도 불구하고 양호한 소비심리 등으로 내수가 회복되고 반도체 경기호조 등에 수출도 증가세를 이어가면서 성장률이 지난해보다 상당 폭 높아질 것”이라고 말했다.



그는 다만 “연말 외환 수급 안정 대책 등으로 환율 상승폭이 축소됐지만, 달러 및 엔 움직임 등에 영향을 받으면서 여전히 큰 변동성을 보이고 있다”며 “자영업자 등 취약 부문의 신용위험이 상존하는 가운데 수도권 주택가격 상승 등에 따른 금융 불균형 누증 우려가 지속되고 있는 점에 유의할 필요가 있다”고 평가했다.

