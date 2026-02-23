‘국민투표법 개정안’ 뒤늦게 與 주도 행안위 통과

6·3 지방선거와 동시에 개헌 국민투표를 진행하기 위한 국민투표법 개정안이 23일 더불어민주당 주도로 국회 행정안전위원회를 통과했다. 헌법재판소가 2014년 현행 국민투표법에 대해 헌법불합치 결정을 내렸는데도 입법 공백 상태를 방치하던 국회가 밀린 숙제 처리하듯 뒤늦게 법 개정을 본격화한 것이다.

23일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 의원 등 국민의힘 의원들이 국민투표법 개정안을 추가 심사하기 위해 의사일정을 변경하는 사안에 대해 반대한다는 거수 표결을 하고 있다. 뉴스1

헌법 72조는 대통령이 필요하다고 인정하는 외교·국방·통일 등 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민투표에 부칠 수 있다고 명시하고 있다. 여기에는 개헌이 포함된다. 이를 근거로 운용돼 온 국민투표법 14조는 국민투표일 공고일 기준 주민등록 또는 국내거소 신고가 돼 있는 자를 투표권자로 인정해 왔다. 이에 헌재는 ‘국내거소 신고가 돼 있는 투표권자’ 부분이 재외국민의 투표권을 침해해 헌법에 합치되지 않는다고 결정하고 2015년까지 문제 조항을 개정하라고 국회에 권고했다.



국회는 그러나 헌재의 권고를 무시한 채 국민투표법을 방치해 왔다. 헌법에 부합하지 않는 국민투표법을 개정하지 않고선 국민투표를 할 수 없기 때문에 사실상 10년 넘게 입법 공백 상태가 지속돼 온 것이다.



이날 행안위 전체회의를 통과한 국민투표법 개정안의 핵심은 재외국민의 투표권을 보장하는 것이 골자다.



민주당 주도로 행안위에서 처리된 개정안은 ‘재외투표인 명부에 등재된 사람’을 투표인에 포함하도록 했다. 국외 부재자 신고와 재외투표인 등록 신청 절차 등을 공직선거법 기준에 맞춰 운영되도록 해 재외국민의 투표권을 보장하는 규정도 들어갔다. 국민투표권자의 연령은 ‘19세 이상’에서 ‘18세 이상’으로 하향 조정했다. 사전·거소·선상 투표 등 투표 편의 제도를 도입하는 조항도 포함됐다.



이밖에 개정안은 중요 정책에 대한 국민투표일은 대통령이 국민투표안과 함께 국민투표일 60일 전에 공고하도록 했다. 개헌에 대한 국민투표는 국회에서 개헌안이 의결된 날부터 30일에 해당하는 날의 직전 수요일에 실시하도록 했다.



국민의힘은 국민투표법 개정안이 법안심사 소위를 거치지 않고 전체회의에서 곧장 처리된 것에 반발했다. 야당 간사인 서범수 의원은 “합의된 의사일정도 아니고 법안소위와 공청회도 안 거치고 전체회의에 (개정안을) 올렸다”며 “민주당이 원하는 법을 본회의에 상정하기 위해 악마와 거래가 있는 게 아니냐는 얘기를 할 수밖에 없다”고 주장했다.



이에 민주당 간사인 윤건영 의원은 “(국민의힘이) 집권 여당일 때는 즉각 개정해야 한다더니 정권이 바뀌자마자 180도로 돌변하는 상황을 이해할 수 없다”면서 “국민투표법은 개헌과 꼭 연관된 것이 아니고 국민 참정권 제한을 해소하자는 것”이라고 했다. 민주당은 법제사법위원회 의결을 거쳐 2월 임시국회 회기 중 국민투표법 개정안을 본회의에서 처리할 것으로 보인다.

