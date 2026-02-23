[속보] 장동혁 “이번 지선, 李 독재로 가는 마지막 문이 될지 몰라”

국민의힘 장동혁 대표가 23일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회 공천 혁신 서약식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 “이번 지방선거는 이재명 정권의 독재로 가는 마지막 문이 될 수 있다”며 “절박한 심정으로 이기는 공천, 공정한 공천을 통해 반드시 승리하겠다”고 강조했다.

장 대표는 23일 서울 여의도 당사에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회 공천 혁신 서약식’에서 “전국에서 당대표 이름을 팔아 공천을 받으려는 사람은 과감히 탈락시켜야 한다”며 강도 높은 쇄신을 촉구했다.

이어 “실력과 능력이 아닌 돈으로 공천을 받으려는 시도가 있다면 단호히 탈락시켜 달라”고 밝혔다.

그는 “소수야당이 선거에서 승리할 수 있는 길은 국민 눈높이에 맞는 깨끗하고 공정한 공천 실시”라며 “국민을 감동시킬 전략적 공천으로 국민의힘과 대한민국을 지켜 달라”고 당부했다.

아울러 “당이 나아가야 할 방향과 보수의 가치를 제대로 이해하는 인물을 발탁해 달라”며 “여성과 청년들이 역량을 펼칠 수 있도록 실질적인 기회를 보장하는 공천을 실시해 달라”고 말했다.

추가 임명된 김영익 공관위원장은 “장 대표를 포함한 기성세대를 청년 정치 신인들이 뛰어넘어야 한다”며 “의견이 다르다고 배척하는 보수 정치 문화도 바뀌어야 한다”고 밝혔다.

공관위원들은 이날 서약서를 통해 △누구도 공천을 좌우하지 못한다 △봐주기 공천을 종식하고 미래를 선택한다 △금품 청탁은 즉각 배제하고 외압은 단호히 거부한다 △쇄신을 실천한다 △청년·여성 정치 신인에게 실제 기회를 연다 △공천 과정이 승복의 절차가 되도록 한다는 내용에 뜻을 모았다.

