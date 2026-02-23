오뚜기, ‘오뚜기 스위트홈 가족요리 페스티벌’ 참가자 모집

오뚜기가 ‘제29회 오뚜기 스위트홈 가족요리 페스티벌’의 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.

오뚜기 ‘제29회 오뚜기 스위트홈 가족요리 페스티벌’ 모집 포스터. 오뚜기 제공

오는 4월25일 부산 영화의전당에서 진행되는 ‘오뚜기 스위트홈 가족요리 페스티벌’은 올해로 29회를 맞이한 국내 최대 규모의 가족요리대회다. 지금까지 총 3600여 가족, 1만3500여명이 참가했으며 가족이 함께 요리하며 소통하는 대표적인 가족 참여형 축제로 자리매김해왔다.

특히 이번 행사는 처음으로 부산에서 진행돼 의미를 더한다. 오뚜기는 지역 특색을 반영한 프로그램을 통해 전국 단위 고객과의 접점을 확대하고, 브랜드 자산인 ‘스위트홈’의 가치를 현장에서 직접 전달할 계획이다.

이번 대회의 경연 주제는 ‘부산 대표 식재료와 오뚜기가 만나 선보이는 부산만의 스위트홈 메뉴’다. 지역 식재료를 활용해 오뚜기 제품과 조화를 이루는 창의적인 가족 요리를 선보이면 된다.

참가 가족은 총 100가족을 모집한다. 모집 기간은 이날 오전 10시부터 3월15일 오후 8시까지, 오뚜기 공식 홈페이지에서 진행될 예정이다. 제출한 요리 레시피와 신청 사유를 중심으로 심사를 거쳐 선발되며, 최종 선정 결과는 3월20일 발표된다. 요리대회 참가 가족은 3만원의 참가비가 있으며, 참가비는 한국심장재단에 전액 기부된다.

이번 대회는 총 1550만원 상당의 시상을 진행한다. 요리 부문에서는 △오뚜기상(1가족) 500만원(현금) △스위트홈상(2가족) 각 200만원(현금) △가족요리상(3가족) 각 100만원(오뚜기몰 마일리지)을 수여한다. 특별 부문에서는 △행복한 순간상(1가족) 300만 원 상당 홍콩 여행 상품권 △특별상(5가족) 각 10만원(오뚜기몰 마일리지)을 시상한다. 참가 가족 전원에게는 △키자니아 이용권(4인, 서울·부산 이용 가능) △웰컴 기프트 등 다양한 선물 등이 제공된다.

오뚜기 관계자는 “스위트홈 가족요리 페스티벌은 지난 29년간 가족이 함께하는 건강한 식문화 확산을 위해 이어온 행사”라며 “처음으로 부산에서 개최되는 이번 페스티벌을 통해 더 많은 고객들과 직접 소통하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

