"예고 무용과라 학폭 불가능"…'환연4' 곽민경, 학폭 루머에 억울함 토로

'환승연애4'에 출연한 인플루언서 곽민경이 학교 폭력 가해자 의혹이 제기된 데 대해 억울함을 토로했다.

23일 연예계에 따르면 유튜브 채널 '민와와'에는 최근 '민와와 근황 보고서'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'환승연애4'에 출연한 인플루언서 곽민경. 인스타그램 캡처

영상에는 '환승연애4'에 함께 출연했던 이재형, 신승용을 만난 곽민경의 모습이 담겼다.

곽민경은 "방송이 진행될수록 사실과 다른 이야기들이 너무 많아 힘들었다"고 말했다.

이어 "예술고등학교 무용과 출신이라 학교 폭력이 있을 수 없었다"며 "친구들끼리 연습하며 똘똘 뭉쳐 지내기 바빴다"고 했다.

그러면서 "친구들이 댓글을 통해 직접 사실이 아니라고 이야기해 줬다"고 회상했다.

그는 "그런 상황을 겪어보니 지금까지 살아온 시간이 부정당하는 느낌이었다"고 했다.

또 "열심히 살아왔다고 생각했는데, 방송 한 번 출연했다는 이유로 나를 깎아내리려는 시선이 많아 힘들었다"고 털어놨다.

곽민경은 지난달 종영한 티빙 연애 프로그램 '환승연애4'에 출연하며 얼굴을 알렸다.

