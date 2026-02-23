검색

원자력환경공단, 정보공개 종합평가 최우수 기관 첫 선정

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

행안부 평가서 사전공표·청구처리 등 전 부문서 높은 평가
조성돈 이사장 "투명·적극 행정으로 신뢰받는 기관 되겠다"

한국원자력환경공단이 행정안전부 주관 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최우수 기관으로 첫 선정됐다고 23일 밝혔다.

 

행안부가 실시한 이번 평가는 전국 561개 공공기관을 대상으로 △사전정보공표 △원문공개 △청구처리 △고객관리 △제도운영 등 정보공개 전반에 대한 수준을 종합적으로 점검해 이뤄졌다.

한국원자력환경공단 본사 전경. 공단 제공
한국원자력환경공단 본사 전경. 공단 제공

공단은 기관 특성과 국민 수요를 반영해 사전정보공표 항목을 지속적으로 확대하고, 국민이 필요한 정보를 사전에 쉽게 확인할 수 있도록 정보 접근성을 강화해 높은 평가를 받았다.

 

또 정보공개 청구 처리의 신속성과 정확성을 높여 고객만족도 부문에서 만점을 획득하는 등 공개 품질 개선 성과도 인정받았다.

 

특히 임원 이상 결재문서의 원문공개율을 90% 이상으로 끌어올려 원문공개 부문에서도 긍정적인 평가를 얻었다.

 

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "투명하고 적극적인 정보공개를 통해 국민이 신뢰하는 방폐물 관리 전담기관으로 자리매김하겠다"고 강조했다.


경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

