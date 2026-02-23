미추홀구, 마을박물관 연계 주민 참여형 문화공간 활성화

인천 미추홀구가 주민 참여형 문화공간으로 관내 마을박물관 4곳을 활용한다. 박물관 간 연계 방문 유도와 더불어 지역 문화공간에 대한 주민들의 자발적인 관심을 높일 방침이다. 미추홀구는 내달부터 마을박물관 운영 활성화 신규사업을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

독정이 마을박물관

이번 사업은 토지금고·쑥골·독정이·염전골 마을박물관을 유기적으로 연결시켜 개별 운영의 한계를 보완하기 위한 것이다. 또 체험 중심 콘텐츠와 온라인 기록 프로젝트를 통해 주민들이 다시 찾는 생활공간으로 발전시키고자 한다.

우선 염전골에서는 초등학생·미취학 아동 대상으로 특화체험인 ‘염전골 소금 이야기’를 연중 마련한다. 소금과 관련해 촉감놀이, 결정 관찰, 담아보기 등 참여자들이 지역의 염전 역사를 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 구성했다.

관람객들의 흥미를 유발하기 위한 일정도 관심을 모은다. 3∼11월 4개 박물관을 순회하는 ‘통합 미션형 스탬프 투어’가 그것이다. 누구나 참여할 수 있으며, 정해진 임무를 마치면 소정의 기념품이 제공된다.

연간 특별 기획전을 비롯한 전시 콘텐츠는 한층 풍성해진다. 아울러 마을큐레이터 네트워크를 구축해 분기별 간담회도 연다. 구 관계자는 “마을박물관이 아이부터 어르신까지 모든 세대가 참여하고 소통할 수 있는 열린 문화공간으로 거듭나게 할 것”이라고 말했다.

