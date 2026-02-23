경찰, 尹부부 선상 파티 의혹 김성훈 전 경호차장 피의자 조사

경찰이 윤석열 전 대통령 부부의 해군 함정 선상파티 의혹과 관련해 김성훈 전 대통령경호처 차장을 소환했다.

김건희 특검팀으로부터 사건을 인계 받은 경찰청 3대 특검 특별수사본부(특수본) 수사3팀은 23일 오전 10시부터 김 전 차장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.

김성훈 전 대통령경호처 차장. 연합뉴스

경찰에 따르면 김 전 차장은 윤 전 대통령 부부가 2023년 8월 여름휴가에서 귀빈정으로 알려진 해군 함정에서 선상 파티를 벌인 것과 관련해 이를 기획하고 관여한 혐의(직권남용)를 받는다. 당시 김 전 차장은 경호처 기획관리실장을 맡고 있었다. 귀빈정은 경남 거제 저도와 진해 등을 돌았는데 그 과정에서 경호용 해군 함정들도 동원됐다. 김 전 차장은 직원들을 동원해 작살 낚시 등 행사도 진행한 의혹도 받는다.

경찰은 김 전 차장이 행사 기획에 관여한 정황과 당시 윤 전 대통령 부부의 지시가 있었는지, 직원들을 동원해 압력을 행사한 경위 등에 대해 캐묻고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 김 전 차장은 지난해 11월 특검 조사에서 함정 탑승 사실은 인정하면서도 술 파티는 없었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

