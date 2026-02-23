“부상 악재 뚫은 집념” 최가온 엄청나네…NBC ‘동계올림픽 떠오른 스타 13명’ 선정

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온(18·세화여고)이 이번 대회에서 떠오른 스타 13명에 당당히 이름을 올렸다.

미국 올림픽 주관 방송사 NBC는 23일 인터넷 홈페이지를 통해 동계올림픽에서 떠오른 스타 선수들 명단을 공개했다.

최가온이 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 금메달을 획득한 후 세리머니를 펼치고 있다. 리비뇨=뉴스1

NBC는 최가온에 대해 “이번 대회 최고 스타 선수였던 클로이 김(미국)이 이 종목 3회 연속 우승에 도전했으나 금메달은 18세 최가온에게 돌아갔다”면서 “최가온은 올림픽 전에 국제스키연맹(FIS) 월드컵 3승을 거뒀으나 이번 올림픽 금메달로 비로소 큰 관심을 받게 됐다”고 소개했다.

최가온 외에 스피드스케이팅 여자 1000ｍ 금메달 유타 레이르담(네덜란드), 스키점프에서 나란히 금메달을 따낸 도멘 프레브츠, 니카 프레브츠 남매(슬로베니아), 피겨스케이팅 여자 싱글 금메달리스트 알리사 리우(미국) 등도 호명됐다.

선수가 아닌 ‘스타’ 명단엔 선수 13명과 선수가 아닌 방송 관계자들과 동물이 추가됐다. 피겨 스케이팅 경기장에서 카메라를 들고 스케이트를 타며 영상을 촬영한 조던 카원, 크로스컨트리 경기장에서 갑자기 등장한 대형견 한 마리가 선정돼 눈길을 끌었다.

스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 차지한 최가온이 14일 이탈리아 밀라노의 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에 마련된 코리아하우스에서 기자회견을 마친 후 금메달을 깨무는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 밀라노=뉴스1

특히 최가온은 NBC가 선정한 이번 대회 가장 감동적인 순간 8선의 주인공 중 한 명에도 포함됐다.

NBC는 “최가온은 1, 2차시기에 연달아 실패했지만, 마지막 3차시기 압도적인 연기로 금메달을 따냈다”면서 “은메달을 차지한 클로이 킴(26·미국)이 누구보다 기뻐하는 모습도 인상적이었다”고 선정 이유를 설명했다.

감동적인 순간으로는 막심 나우모프(25)와 미케일라 시프린(31·이상 미국)이 경기를 마친 뒤 세상을 떠난 부모님 또는 아버지를 추모했던 장면이 꼽혔다. 또 미카일 샤이도로프(카자흐스탄)의 피겨스케이팅 남자 싱글 우승, 41세 엄마 선수 엘라나 마이어스 테일러(미국)의 봅슬레이 금메달, 브라질의 사상 첫 동계올림픽 금메달 등이 선정됐다.

