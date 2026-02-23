LG유플, MWC서 미래 AI 비서 서비스 ‘익시오 프로’ 공개

LG유플러스가 다음 달 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC)26’에서 인공지능(AI) 통화 애플리케이션(앱) ‘익시오 프로’를 공개한다.

23일 LG유플러스에 따르면 다음 달 2일 스페인 바르셀로나에서 공개하는 익시오 프로는 기존의 익시오를 발전시킨 미래형 AI 콜 에이전트다. 사용자 통화와 문자, 일정 등 일상 정보를 종합해 상황에 맞는 정보를 제안하는 비서 역할이 강화된다. 익시오를 따로 부르지 않더라도 지난 통화에서 언급된 일정 등을 정리해 알려주고, 통화 중 궁금할 수 있는 사항을 실시간으로 알려준다.

LG유플러스는 MWC26에서 익시오가 일상 전반에 적용된 미래 모습도 선보인다. 집과 사무 공간, 차량, 로봇 등에 이식돼 어디서든 고객과 연결되는 미래를 그린다. 초개인화 AI 비서로 진화하는 익시오를 글로벌 시장에 소개하고, 미래 AI 서비스 방향성을 제시할 계획이다.

LG유플러스는 보안을 강화하는 협업 체계도 공개한다. KB국민은행과 추진하는 통신·금융 보이스피싱 대응 체계에 익시오의 AI 보이스피싱 탐지 기술과 KB국민은행의 이상 거래 모니터링 시스템을 연계해 통신 단계에서 포착한 의심 징후를 금융 거래 이전에 차단하는 구조다.

최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장(상무)은 “익시오는 고객의 맥락을 이해하고 먼저 도움을 주는 초개인화 AI 비서로 진화하고 있다”며 “MWC26에서 선보이는 신규 기능과 금융권 협업 사례를 통해 고객이 안심하고 AI 서비스를 이용할 수 있는 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.

