삼성증권, ‘퇴직연금 스타트-업!’ 이벤트…경품 최대 3만원

삼성증권은 ‘퇴직연금 스타트-업! 이벤트(2026년 시즌1)’를 다음 달 31일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 개인형퇴직연금(IRP) 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있도록 마련됐다. △웰컴(Welcome) 이벤트 △리스타트(Re-start) 이벤트 △IRP 레벨업(Level-up) 이벤트 총 세 가지로 구성됐다.

3월 31일까지 ‘퇴직연금 스타트-업!’ 이벤트를 진행하는 삼성증권. 삼성증권 제공

‘웰컴 이벤트’는 삼성증권 IRP 계좌 신규 고객을 위해 진행된다. 이벤트 대상 고객이 입금 인정 기간 내 IRP 계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 달성 고객 전원에게 모바일상품권 1만원권을 지급한다.

IRP 계좌 복귀 고객을 대상으로는 ‘리스타트 이벤트’가 마련됐다. 대상 고객은 2024년 말 기준 IRP 잔고가 100만원 이상이었으나 2025년 들어 IRP 계좌의 순입금액이 10만원 미만인 고객이다. 해당 고객이 입금 인정 기간 내 IRP 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만 순입금할 경우 모바일상품권 1만원권이 지급된다.

신규 및 기존 고객을 대상으로 진행되는 ‘IRP 레벨업 이벤트’에선 IRP 순입금액 규모에 따라 혜택이 차등 지급된다. 최대 3000만원 이상 순입금 시 모바일상품권 3만원권을 달성 고객 전원에게 지급한다. 이벤트 순입금액 조건은 △신규 입금 △타사 연금 이전금액 △만기된 개인종합자산관리계좌(ISA)를 연금으로 전환한 금액을 모두 합산해 산정된다.

IRP 외에도 입금 인정 기간 내 삼성증권 확정기여형(DC) 신규 가입 시 모바일상품권 3만원권을 전원 지급하는 ‘웰컴 DC 이벤트’도 진행 중이다.

삼성증권 ‘퇴직연금 스타트-업! 이벤트’와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 ‘엠팝(mPOP)’을 참고하면 된다.

삼성증권 관계자는 “퇴직연금 계좌는 세액공제와 절세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 필수 자산관리 수단”이라며 “더 많은 고객이 실질적인 혜택을 체감하며 성공적인 노후 준비를 시작할 수 있도록 풍성한 이벤트를 준비했다”고 말했다.

