[속보] 李대통령 지지도 58.2% ‘4주 연속 상승’ [리얼미터]

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 58.2%로 4주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 19∼20일 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 58.2%로, 직전 조사보다 1.7%포인트(p) 올랐다.

부정 평가는 37.2%로 직전 조사 대비 1.7%p 하락했다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 4.6%로 집계됐다.

리얼미터는 "코스피 5,800선 돌파 등 역대급 증시 호황과 다주택자 대출 규제 등 부동산 정상화 의지가 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다.

지역별 긍정응답은 서울이 전주 대비 5.5%p 상승한 56.5%, 인천·경기가 2.3%p 상승한 57.8%, 부산·울산·경남이 1.7%p 오른 54.7%였다.

광주·전라는 2.8%p 하락한 77.7%, 대전·세종·충청은 2.2%p 하락한 59.1%다.

연령대별로는 40대(75.0%)가 가장 큰 폭(9.6%p)의 상승세를 보였다.

50대(69.5%), 60대(62.5%), 70대 이상(53.2%)은 전주 대비 상승했고, 20대(35.5%)와 30대(47.3%)는 하락했다.

중도층 지지도는 전주 대비 2.1%p 하락한 57.1%로 나타났다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.6%, 국민의힘이 32.6%의 지지율을 보였다.

민주당은 전주 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 3.5%p 내렸다.

조국혁신당은 3.3%, 개혁신당 2.4%, 진보당 1.4%로 각각 집계됐다. 무당층은 9.4%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌고, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 응답률은 4.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

