정부 “美 상호관세 무효 판결, 글로벌 시장 영향 제한적”

정부가 미국 대법원의 상호관세 무효 판결과 관련해 글로벌 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 내다봤다.

이형일 재정경제부 1차관은 23일 한국은행, 산업통상부, 금융위원회, 금융감독원과 시장상황 점검회의를 개최해 미 대법원 판결에 따른 시장영향을 점검했다.

이형일 재정경제부 차관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 시장상황점검회의를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

참석자들은 미 대법원의 상호관세 무효 판결 당일 미국·유럽 증시가 상승하고 달러인덱스도 안정적인 모습을 보이는 등 글로벌 시장 영향은 제한적이었다고 평가했다. 미국 S&P500 지수가 전 거래일 대비 0.69% 오르고 유럽 유로스톡스50 지수도 1.18% 상승했으며, 달러 인덱스는 0.2% 하락하는 등 큰 충격은 없었다는 분석이다. 미 국채 10년물과 2년물 금리도 각각 2bp(1bp=0.01%포인트) 오르는 데 그쳤다.

다만 미 정부가 10%의 글로벌 관세를 부과하고 이튿날 15%로 인상을 예고한데다, 지정학적 갈등 등 대외리스크 요인이 상존하고 있다는 점에서 각별한 경계심을 갖고 24시간 모니터링 체계를 지속 가동해야 한다는데 의견을 모았다. 특히 자동차·철강 등 품목관세가 유지되고 있고 ‘무역법 301조’에 따른 조사 개시를 발표된 만큼 향후 동향을 면밀히 파악해야 한다고 덧붙였다.

