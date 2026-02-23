Z세대 67% “성관계보다 ‘꿀잠’ 선호”

1997년부터 2012년 사이에 출생한 이른바 Z세대가 삶에서 가장 중시하는 요소로 ‘숙면’을 꼽았다는 조사 결과가 나왔다.

지난 14일(현지시간) 뉴욕포스트는 교육 플랫폼 에듀버디가 Z세대 2000명을 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자의 67%는 성관계보다 편안하게 푹 자는 것을 더 선호한다고 답했다.

사진=게티이미지뱅크

안정성에 대한 선호도 뚜렷했다. 64%는 안정적인 직장을, 59%는 개인적 성취를 우선시했다. 또 절반은 건강한 인간관계를 유지하기 위해 많은 에너지를 쏟고 있다고 답했으며, 46%는 성관계 대신 혼자 보내는 시간을 택했다.

다만 성에 대해 보수적인 태도만 보이는 것은 아니다. 37%는 다양한 성적 시도를 해본 경험이 있다고 밝혔다. 29%는 공공장소에서의 성관계를 경험했다고 답했고, 23%는 직장 동료와 음란한 메시지를 주고받은 적이 있다고 응답했다.

에듀버디의 대중문화·미디어 분석가 줄리아 알렉센코는 Z세대의 생활 방식이 디지털 환경과 밀접하다고 분석했다. 그는 “물리적인 장소 대신 플랫폼과 애플리케이션에서 많은 시간을 보내게 됐다”고 이유를 밝혔다.

한편 미국 일반사회조사(General Social Survey)에 따르면 최근 1년간 성관계를 하지 않았다고 답한 비율은 남성의 경우 3명 중 1명, 여성은 5명 중 1명 수준으로 나타났다.

전문가들은 이러한 변화의 배경으로 소셜미디어 환경을 지목한다. 성 신경과학자 데브라 소는 자신의 저서("섹스팅션: 섹스의 쇠퇴와 친밀감의 미래")에서 사회관계망서비스(SNS) 속 이성은 비현실적인 기대치를 형성한다고 분석했다.

그는 남성의 경우 수백만 명의 팔로워를 보유한 여성 인플루언서가 자신에게 관심을 가질 수 있다는 환상을 갖기 쉽고, 여성 또한 키 180㎝ 이상의 부유한 남성에게만 관심을 두게 되는 경향이 나타날 수 있다고 작성했다.

