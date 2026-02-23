이찬원, '190분 떼창' 이룬 진주 콘서트 성료

노래하는 가수 이찬원. KBS 레전드 케이팝

가수 이찬원의 전국투어 콘서트 ‘찬가: 찬란한 하루’ 진주 공연이 뜨거운 호응 속에 막을 내렸다.

지난 21일과 22일 이틀 동안 경남 진주에 위치한 진주실내체육관에서 '2025-26 이찬원 콘서트 '찬가: 찬란한 하루' 무대가 열렸다.

이번 투어의 특징은 2024년 공연 이후 새로운 전국투어로, 지난해 10월 발매한 두 번째 정규앨범 ‘찬란’ 수록곡들이 추가됐다는 점이다.

공연은 강렬한 레이저 연출과 함께 시작했다. 오프닝 곡으로 이찬원은 '오늘은 왠지', '그댈 만나러 갑니다'를 선보이며 열기를 달궜다.

이찬원은 명절 안부와 함께 "진주 공연은 처음인데 와주신 여러분을 환영한다"고 인사했다.

콘서트에서 그는 조용필의 ‘그 겨울의 찻집’, 임주리의 ‘립스틱 짙게 바르고’를 자신만의 감성으로 재해석해 색다른 울림을 선사했고, 이어 새 앨범 수록곡인 ‘낙엽처럼 떨어진 너와 나’, ‘첫사랑’, ‘잊혀진 사랑’ 등의 곡을 연이어 부르며 콘서트를 진행했다.

본 공연의 마지막은 새 앨범에 담긴 ‘락앤롤 인생’으로 장식했다. 그렇지만 팬들의 요청에 이찬원은 다시 무대에 올라 앙코르를 소화했다.

앙코르 공연에서는 ‘태클을 걸지마’, ‘내장산’, ‘오늘이 가장 젊은 날’등 ‘새해 첫날 듣고 싶은 곡 TOP5’ 메들리와 20곡이 넘는 히트곡 메들리가 펼쳐져 본 무대에 버금가는 열기를 이어갔다. 결국 공연은 약 190분간 이어졌다.

한편 이찬원은 2020년 3월 TV조선 프로그램 ‘미스터트롯’에서 진선미 중 미를 수상한 날 데뷔했다고 전해진다.

