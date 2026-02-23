가수 정동원, 오늘 해병대 입대…"자신과의 약속 지킨다"

가수 정동원이 23일 해병대에 입대한다.



소속사 쇼플레이 엔터테인먼트는 정동원이 이날 해병대 교육훈련단에 입소해 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이라고 밝혔다.

가수 정동원. 쇼플레이 엔터테인먼트 제공

정동원은 앞서 소속사 등을 통해 고등학교를 졸업한 뒤 해병대에 입대하겠다는 의사를 공개했다.



쇼플레이 엔터테인먼트는 "정동원이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정"이라며 "자기 자신과의 약속을 지키기 위해 책임감 있는 선택을 했다"고 전했다.



그러면서 "정동원 군이 건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.



2019년 데뷔한 정동원은 2020년 오디션 프로그램 '내일은 미스터트롯'에서 5위를 차지하며 이름을 알렸다.



그는 지난 5일 리메이크 미니 앨범 '소품집 볼륨(Vol).2'를 발매했으며, 지난 13일에는 일산 킨텍스에서 팬 콘서트를 열고 입대 전 마지막으로 팬들을 만났다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지