"동현이 형 에스파랑 친하대"… 훈련소 발칵 뒤집은 그리의 허풍

지난 22일 방송된 SBS 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 483회에서는 최근 해병대를 전역한 그리가 훈련소에서 벌어진 에피소드를 털어놨다. SBS Entertainment

최근 해병대 복무를 마친 그리가 훈련소 시절 그룹 ‘에스파’ 멤버 카리나와 친분이 있다는 허풍을 떨어 동기들에게 초코과자를 받은 일화를 풀었다.

지난 22일 방송된 SBS 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 483회에서는 최근 해병대를 전역한 그리가 임원희, 조진세와 만나 군 생활에 대한 이야기를 나눴다.

이날 조진세는 그리에게 “군 생활 중 여자 연예인이 면회를 온 적이 있느냐”고 물었고, MC그리는 “여자 연예인은 한 번도 온 적이 없다”고 선을 그었다. 다만 그는 훈련소에서 벌어진 에피소드를 털어놨다.

훈련소에서 친해진 동기들이 “친한 여자 연예인 있냐, 에스파 아냐”고 묻자, 그리는 누군지는 아니까 안다고 대답했다. 사적인 친분이 없어도 아는 연예인이라 안다고 대답했지만 동기들은 “연예계에 있으면 다 서로 친한 줄 알더라”고 말했다.

이어 “훈련소는 소문이 순식간에 퍼진다”며 “동현이 형 에스파랑 친하대”라고 동기들이 수군거렸다고. 어느새 그리는 에스파와 가까운 사이로 알려졌고, 이후 질문이 쏟아졌다고 당시 상황을 전했다.

특히 그는 그룹 에스파 멤버 카리나의 이름이 언급되면서 분위기가 달라졌다고 설명했다. 한 동기가“카리나를 아느냐”고 묻기에 그리가 안다고 말하자, 동기들은 동경의 눈빛을 보냈다.

그 모습을 본 그리는 “나 리나랑 안다”고 한껏 허풍을 떨었다고 말해 웃음을 자아냈다.

이 같은 이야기가 퍼지자 동기들은 그리에게 카리나와 친하다는 이유로 초코 과자를 줬다는 후문이 전해진다.

이에 임원희는 "훈련병들 상대로 대국민 사기극을 벌였다"고 농담했고, 그리는 카리나 덕분에 군 생활을 편하게 했다고 감사 인사를 전했다.

