“방 천장에 구멍 뚫고 사라져”…430만원 받고 잠적한 에어컨업체 신고 잇따라

부산의 한 시스템 에어컨 설치 업체가 계약금을 받고 잠적했다는 신고가 여러 건 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. 이 업체는 정부 기관 시공 경력을 허위로 내세워 홍보를 해온 것으로 드러났다.

부산의 A업체가 에어컨 타공 작업만 마친 채 잠적해 구멍이 뚫려 있는 한 피해자 집 천장. 연합뉴스

23일 부산 금정경찰서에 따르면 시스템 에어컨 설치 A업체가 계약금과 중도금 등을 받은 뒤 연락이 두절됐다는 고소장을 접수해 수사 중이다.

A업체는 지난해 12월 피해자 B씨와 시스템에어컨 설치계약을 맺고 계약금과 중도금 명목으로 약 430여만원을 받은 뒤 잠적한 혐의를 받는다.

이 업체는 B씨 집에 방문해 천장 타공과 배관 공사 등 일부 기초 작업을 진행하며 피해자를 안심시켰다. 하지만 이후 설치를 계속 미루며 연락을 회피하다 결국 잠적했다. 현재 B씨 집 천장에는 에어컨이 설치되지 않은 채 큰 구멍만 남아 있다고 한다.

업체는 블로그 등을 통해 해양수산부 구내식당에 시스템 에어컨을 시공했다는 홍보도 했는데, 실제 해양수산부 구내식당에는 시스템 에어컨이 아닌 스탠드형 에어컨이 설치된 것으로 파악됐다.

지금까지 확인된 피해자는 9명으로, 이들은 수영경찰서와 연제경찰서, 기장경찰서, 동부경찰서 등 관할 경찰서에 고소장을 제출했다. 아직 경찰에 신고되지 않은 사례까지 고려하면 피해 규모는 더 늘어날 것으로 예상된다.

경찰은 피해자들의 고소 내용 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

