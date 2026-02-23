트럼프 "그린란드에 병원선 보내 주민 치료"…현지선 "노 땡큐"

덴마크 자치령인 그린란드 병합을 주장한 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 미 해군 병원선을 보내 주민들을 치료하겠다는 뜻을 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.



이런 움직임은 관세, 무력 사용 암시 등 거의 모든 수단을 동원해 그린란드 편입을 추진하면서 동시에 유화적인 제스처를 취하는 트럼프 대통령 특유의 '강온양면책'의 일환으로 해석된다. 하지만 그린란드는 미국과 달리 모든 주민들이 충분한 무상 의료 혜택을 누리고 있다며 싸늘히 반응했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

보도에 따르면 트럼프 대통령은 이날 제프 랜드리 루이지애나 주지사와 회동한 직후 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글을 통해 "제대로 치료받지 못하고 아픈 많은 사람을 돌보기 위해 병원선을 보낸다. 지금 가고 있다!"고 밝혔다.



미 해군은 각각 1천개의 병상을 보유한 대형 병원선 두 척을 운용하고 있다.



백악관은 이 가운데 어떤 병원선을 보낼지에 대해선 구체적으로 답하지 않았다.



그린란드는 트럼프 대통령의 달갑지 않은 '호의'를 일축했다.



옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 페이스북에 "대답은 '노 땡큐'"라면서 그린란드는 주민들에 대한 치료가 무상으로 이뤄지는 공공의료 체계를 유지하고 있다고 강조했다.



닐센 총리는 "우리는 시민들이 무료로 치료를 받을 수 있는 공공 의료 시스템을 갖추고 있다. 이는 의도적인 선택이며, 우리 사회의 근본적인 부분이다. 미국에서는 의사를 만나려면 비용이 드는데, 그런 체계와는 다르다"고 설명했다.



닐센 총리의 말처럼 그린란드의 5만6천여 명 주민은 무상의료 서비스를 받고 있다.



미국 본토 최대 주인 텍사스의 3배가 넘는 광활한 영토를 지닌 그린란드는 5개의 병원을 두고 있으며, 수도 누크 병원은 그린란드 전역의 환자들에 대한 치료를 제공한다고 가디언은 전했다.



닐센 총리는 이어 그린란드는 여전히 미국과의 대화와 협력에 열려 있다면서, 미국 당국자들이 "다소 마구잡이식의 소셜미디어 돌출 발언"보다는 직접적으로 소통에 임할 것을 촉구했다.



그린란드와 덴마크, 미국은 트럼프 대통령이 그린란드 문제를 협상으로 풀겠다고 한발 물러선 뒤 지난달 말 첫 고위급 실무회담을 연 바 있다.

그린란드. AFP연합뉴스

그린란드의 시민운동가 오를라 요엘센도 SNS에 "고맙지만 사양한다"는 뜻을 밝혔다.



그는 "우리는 비타민이 풍부한 물개 지방 등 전통음식을 먹으면서 건강하게 잘 지내고 있다"면서 트럼프는 높은 수가 문제로 골치를 앓고 있는 미국 의료에나 신경을 쓰는 편이 나을 것이라고 덧붙였다.



덴마크 지도자들도 트럼프 대통령의 발언에 냉소했다.



메테 프레데릭센 덴마크 총리는 페이스북에 "적절한 치료를 받을 수 있느냐를 (미국처럼) 보험이나 재산이 결정하는 것이 아니라, 모든 이들에게 무료이면서 평등한 의료 접근이 가능한 나라에 살고 있어 행복하다"며 "그린란드에서도 같은 원칙이 적용된다"는 글을 올렸다.



트뢸스 푼 포울센 그린란드 국방장관은 덴마크 DR방송에 그린란드에 미국 병원선이 도착할지에 대해 아는 바가 없다면서 "그린란드 주민들은 필요한 의료 서비스를 제공받고 있으며, 전문적인 치료가 필요하면 덴마크에서 치료를 받는다. 따라서 그린란드에서 특별한 의료 지원이 필요한 상황은 아니다"라고 말했다.



그린란드 자치 정부는 이달 초 그린란드 환자들을 상대로 한 덴마크 병원 치료를 개선하는 협약을 덴마크 정부와 체결한 바 있다.



트럼프 대통령은 희토류 등 광물이 풍부한 데다 러시아·중국을 견제할 수 있는 전략적 요충지로 꼽히는 그린란드를 미국 영토로 편입하겠다고 공언하며 올초 그린란드와 덴마크는 물론 북대서양조약기구(NATO·나토)를 뒤흔들었다.



트럼프 행정부는 앞서 지난해 발표한 국가안보전략(NSS)을 통해 그린란드를 포함하는 서반구에서 외부 경쟁자의 위협을 완전히 차단하겠다고 밝혔다.

<연합>

