대힌민국 금메달 3개 중 2개는 성남시…최민정·김길리 ‘금의환향(錦衣還鄕)’

한국 쇼트트랙을 대표하는 최민정·김길리를 앞세운 경기 성남시 빙상팀이 ‘2026 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’에서 메달 5개(금메달 2개·은메달 2개·동메달 1개)를 합작하는 성과를 거뒀다. 이는 한국 대표팀이 수확한 10개 메달(22일 기준) 중 절반가량에 힘을 보탠 것이다. 특히 금메달의 경우 3개 중 2개가 성남시 소속 선수들이 흘린 땀의 결과물이었다.

성남시에 따르면 시는 지난달 21일 시장 집무실에서 빙상팀 선수단 간담회를 열고 선수들을 격려했다. 이번 동계올림픽에선 시 소속 최민정, 김길리, 이준서, 이정민 선수 4명이 쇼트트랙에 출전했다.

성남시 빙상팀 소속 선수들(왼쪽부터 이정민·최민정·김길리·이준서)이 지난달 21일 간담회에서 신상진 시장(가운데)과 함께 파이팅을 외치고 있다. 성남시 제공

당시 간담회에선 시청 어린이집 아동 70명이 쓴 응원 메시지가 선수단에 전달됐다. 신상진 시장은 “메달보다 더 소중한 건 최선을 다해 도전하는 과정”이라며 선수들을 응원했다.

이 같은 응원이 하늘에 닿은 덕분일까. 6개 종목에 걸쳐 93개국 3500여명의 선수가 참가한 올림픽 무대에서 성남시 선수들은 이름값을 톡톡히 했다.

여자부의 최민정·김길리는 여자 3000m 계주에서 금메달을 합작했고 여자 1500ｍ에선 김길리가 금메달, 최민정이 은메달을 목에 걸었다. 또 김길리는 여자 1000ｍ에서 동메달을 획득했다. 1500m 개인전 직후 선두 다툼을 벌였던 최민정·김길리가 서로 안아 주며 격려하는 모습 역시 이목을 끌었다.

최민정은 2017년부터 성남시 빙상팀에서 운동해왔다. 김길리는 2023년 합류했다. 두 선수 모두 분당지역 명문인 서현고 출신으로, 선후배 관계다.

최민정은 한국 선수 역대 올림픽 최다 메달(7개) 기록을 세운 직후 은퇴를 선언하며 “‘에이스 칭호’를 길리에게 물려주게 됐다”고 기뻐했다. 김길리 역시 “많이 배우고 많은 도움을 받았다”며 화답했다.

남자부의 이준서·이정민도 이번 올림픽 무대에서 5000ｍ 계주에서 은메달을 합작했다. 이들은 2023년과 2025년 잇따라 성남시 빙상팀에 입단했다.

그동안 시는 빙상팀 소속 선수들이 최상의 컨디션을 갖추도록 지원해온 것으로 알려졌다. 선수단이 입국하면 환영식도 열 예정이다.

신상진 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “성남시 소속 쇼트트랙 선수들의 올림픽 메달 쾌거를 100만 시민과 함께, 국민과 함께 자랑스럽고 기쁘게 생각하며 축하한다”면서 “고되고 힘든 훈련과 스트레스를 훌훌 털고 심신의 휴식을 잘 취하길 바란다”고 말했다.

