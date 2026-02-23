경찰 ‘의혹 13건’ 김병기 26일 첫 소환

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹이 제기된 무소속(전 더불어민주당) 김병기 의원이 오는 26일과 27일 경찰 조사를 받는다. 의혹이 본격적으로 불거진 지 거의 두 달여 만에 이뤄지는 첫 출석조사다.



22일 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 26일과 27일 이틀에 걸쳐 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다.

김병기 의원. 연합뉴스

김 의원 측도 이 날짜에 경찰 조사를 받겠단 뜻을 전한 것으로 알려졌다.



첫 조사부터 이틀에 걸쳐 일정을 잡은 건 김 의원을 둘러싼 의혹이 13가지에 이를 정도로 방대한 사정 때문으로 보인다. 이번 조사 이후에도 경찰이 김 의원을 추가로 부를 가능성이 높은 상황이다.



김 의원은 2020년 총선을 앞두고 동작구의원 2명에게 공천헌금 명목으로 총 3000만원을 수수한 혐의를 받는다. 배우자의 동작구의회 법인카드 유용 및 관련 수사를 무마한 의혹에 대해서도 수사선상에 올라 있다. 김 의원은 이뿐 아니라 차남 숭실대 편입 개입 의혹 등도 받고 있다.



이들 중에서도 공천헌금과 아내의 법인카드 유용 등에 대한 수사가 상당 부분 진척된 만큼 이들 의혹에 대한 조사가 선행될 것으로 예상된다.

