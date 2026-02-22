경북문화관광공사, '버스타고 경북관광' 사업 본격 추진

경북문화관광공사가 경북을 방문하는 단체여행객 유치를 위해 '버스타고 경북관광' 사업을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 30인 이상 단체여행객이 경북의 관광지와 축제장, 전통시장 등을 방문할 경우 버스 임차비를 지원하는 프로그램이다.

버스타고 경북관광 포스터. 공사 제공

지난 2019년부터 단체관광 활성화를 위해 시행하고 있다.

지원 대상은 기관, 일반 단체, 여행사 등으로 여행지역 내에서 숙박비·식비·입장료 등 30만 원 이상 소비해야 한다. 또 참여자 전원이 여행자보험에 사전 가입해야 한다.

버스 임차비는 출발 지역에 따라 차등 지원한다.

경북·대구권 60만 원, 수도권(서울·인천·경기) 80만 원, 기타 지역 70만 원이다.

지원 신청은 3월 9일 오전 10시부터 온라인(네이버폼)으로 사전 신청서를 접수하며, 여행 기간은 3월 13일부터 5월 31일까지다.

접수는 선착순으로 진행하며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 선정 결과는 신청자에게 개별 안내한다.

여행 종료 후에는 공사 홈페이지 알림글에 게시된 지원금 신청서를 내려 받아 증빙자료와 함께 우편 제출하면 지원금을 받을 수 있다.

자세한 사항은 공사 홈페이지에서 확인하면 된다.

김남일 공사 사장은 "경북의 우수 관광지와 지역 축제, 전통시장 방문을 유도해 지역경제 활성화에 실질적인 도움을 줄 것"이라고 말했다.

