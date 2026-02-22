설 연휴 기간 경주 관광객 급증, 주요 관광지 31% 늘어

설 연휴 경주를 찾은 관광객이 지난해보다 크게 증가한 것으로 나타났다.

주요 관광지와 도심 명소를 중심으로 방문객이 증가했고, 교통 이용 패턴에도 변화의 움직임을 보였다.

야간 조명 아래 관광객들로 붐비는 경주 동궁과 월지 일대. 경주시 제공

22일 경주시에 따르면 지난 14~18일까지 닷새간 집계된 주요 관광지 입장객은 총 8만79명으로, 지난해 설 연휴 대비 31% 증가했다.

입장객 통계는 동궁원, 양동마을, 경주시 사적관리사무소 집계를 기준으로 했다.

관광지별로는 동궁과 월지가 3만8779명으로 가장 많았다. 이어 천마총 2만321명, 동궁원 1만6975명, 양동마을 4004명 등의 순으로 나타났다.

특히 세계문화유산 양동마을은 전년 대비 221% 증가해 눈에 띄는 상승세를 보였다.

가족 단위 방문과 체험형 관광 수요 확대가 영향을 준 것으로 분석된다.

도심권 유동 인구도 같은 기간 증가했다.

경주시 무인 계측기 집계에 따르면 연휴 기간 주요 지점 방문객은 41만1961명으로 전년 대비 15% 늘었다.

황리단길 방문객은 27만5361명으로 가장 많았으며, 수치는 연휴 기간 누적 기준이다.

불국사 역시 꾸준한 방문 흐름을 이어갔다.

경주시가 불국사 관광안내소 집계를 토대로 분석한 결과, 닷새 연휴 기간 방문객은 8만8226명으로 지난해보다 8% 증가했다.

이 가운데 외국인은 5824명으로 집계됐다.

국적(권역)별로는 미국 252명, 유럽 1891명, 일본 965명, 중국 1305명, 기타 1411명 순이다.

중국과 일본은 전년 대비 각각 11%와 3% 증가한 반면, 미국과 유럽은 각각 21%와 2% 감소해 권역별 차이를 보였다.

교통 지표는 엇갈렸다.

설 연휴 닷새간 경주 지역 고속도로 통행량은 26만5925대로 전년 대비 9% 줄었다.

반면 KTX·SRT가 정차하는 경주역 이용(승·하차)객은 7만682명으로 55% 급증했다.

통행량은 한국도로공사, 철도 이용객은 코레일 자료를 기준으로 집계됐다.

자가용 이동은 감소한 반면 철도 이용은 크게 늘어난 것으로 나타났다.

KTX·SRT 접근성과 도심 연계 교통망 개선 효과가 반영된 것으로 풀이된다.

주낙영 시장은 “설 연휴 기간 관광객 증가가 지역 경제에 긍정적인 신호를 주고 있다”며 “철도 접근성 개선과 체류형 관광 콘텐츠 확충이 가시적인 성과로 이어지고 있다”고 말했다.

이어 “포스트 에이펙 이후 높아진 경주의 브랜드 가치를 지속가능한 관광 수요로 연결하겠다”고 강조했다.

