포항시, 복합해양레저관광도시 조성 위한 경북 동해안 권역 상생 협력 강화 위해 울릉군과 맞손

경북 포항시는 지난 20일 복합해양레저관광도시 조성을 위한 해양관광 거점 기능을 강화하고 권역 간 상생 협력 기반을 마련하고자 울릉군을 방문해 간담회를 가졌다고 22일 밝혔다.

이번 방문은 포항을 거점으로 한 동해안 해양관광 활성화 전략을 구상하고 울릉도의 해상관광 운영 사례를 공유해 포항-울릉 간 연계 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

포항시는 지난 20일 복합해양레저관광도시 거점 기능을 고도화하고 권역 간 상생 협력 기반을 마련하고자 울릉군을 방문해 간담회를 갖고 있다. 포항시 제공

이날 간담회에는 각 시군 관계자 및 포항 복합해양레저관광도시 거버넌스 위원 등 20여 명이 참석했다.

참석자들은 울릉도의 해양관광 및 크루즈 운영 현황, 야간 관광 콘텐츠, 섬 지역 특성을 반영한 관광 운영 구조 등을 살펴보며 포항시와 연계할 수 있는 방안을 다각도로 검토했다.

특히 포항을 중심으로 울릉을 포함한 경북 동해안 권역이 관광 자원을 공유하고 상호 보완적 역할을 강화하는 방안에 대해 심도 있는 논의를 나눴다.

또한 해양관광 분야의 지속가능한 발전을 위해 지자체 간 역할 분담과 협력 체계 구축이 필요하다는 점에 공감하며 향후 공동으로 추진할 과제들을 도출했다.

아울러 참석자들은 울릉도의 해양관광 인프라와 항만 운영 현장을 둘러보며 실질적인 연계 가능성을 확인한 한편 포항시 복합해양레저관광도시 조성 전략에 반영할 수 있는 구체적인 방안을 모색했다.

도정현 포항시 도시계획과장은 “이번 간담회는 포항을 비롯한 경북 동해안 시·군이 해양관광 자원을 연계해 함께 성장하기 위한 협력의 출발점”이라며 “복합해양레저관광도시는 권역이 함께 성장해야 완성될 수 있는 만큼, 앞으로 포항을 거점으로 경북 동해안 시군과 협력체계를 더욱 공고히 해 성공적인 기반 조성을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 포항시는 이번 방문에서 논의된 내용을 바탕으로 해상관광 콘텐츠 발굴 및 경북 동해안 권역 연계 전략을 명확히함으로써 복합해양레저관광도시 조성 사업에 적극 반영할 계획이다.

