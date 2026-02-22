교복업계 “10년간 6만원 올랐는데…”

정부가 치솟는 교복 가격을 잡겠다고 소매를 걷어붙이자 교복업계는 “10년간 교복값은 평균 6만원가량 오르는 데 그쳐 물가상승률을 밑도는 수준”이라며 억울함을 호소하고 나섰다.

교복업계는 ‘교복 구매비가 60만원에 육박한다’는 최근 지적에 대해 22일 “교복 가격은 정부와 교육청이 정한 상한가와 학교 주관 최저가 입찰 구조로 운영되고 있다”며 가격 논란의 책임을 업계로 돌리는 것은 사실과 맞지 않는다고 선을 그었다.

교육 당국이 전국 학교를 상대로 교복비 전수조사에 착수하기로 했다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지입니다. Chat GPT 생성

2015년 이후 교복은 학교 주관 구매 제도로 전환돼 교육부와 17개 시·도 교육청 교복협의회가 매년 물가상승 전망치 등을 고려해 다음 학년도 교복 상한가를 함께 정한다. 각 학교에서는 그 이하 가격으로 최저가 입찰을 진행한다.

교복 상한가는 2015년 학교 주관 구매 제도 도입 당시 28만2000원으로 정해진 뒤 현재 34만4000원 수준이다. 올해는 인상이 이뤄지지 않았다.

60만원대 교복 가격은 동복·하복 외에 체육복과 생활복, 넥타이, 셔츠 등 추가 품목을 함께 구매할 경우에 해당하는 금액이라는 것이 업계의 주장이다.

