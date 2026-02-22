절연 대신 ‘尹어게인’ 택한 張… 국힘 당명 개정은 지선 이후로

국민의힘 장동혁 대표가 사실상 윤석열 전 대통령과의 절연 요구를 거부하면서 당내 갈등이 심화하고 있다. 그동안 외연 확장과 노선 전환을 요구해 온 소장파와 중진들의 반발이 커지면서 당 안팎에선 제때 지방선거 체제로 전환할 수 있겠냐는 우려도 나온다.

오세훈 서울시장은 22일 장 대표를 겨냥해 “의원총회를 통해 추인되지 않는 한 당의 공식 입장이라고 말하기에는 여러 문제점이 있다”고 지적했다. 오 시장은 이날 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트 현장에서 “그 정도의 중차대한 사안은 아무리 급해도 중진 연석회의나 의원총회 같은 공식적인 총의를 모으는 절차를 거쳐 입장을 내놓는 것이 바람직하다”며 “그런 사전 절차가 충분히 이뤄지지 않았다”고 비판했다.

굳은 표정으로 이동 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 22일 서울 여의도 국회에서 비공개 최고위원회의 참석을 위해 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

윤 전 대통령 탄핵에 앞장서 반대해온 5선 윤상현 의원도 사회관계망서비스(SNS)에 “국민의힘이 대안 정당이 되지 못한 채 사분오열의 모습으로 국민께 더 큰 실망을 드리고 있는 현실에 죄송하고 통탄스럽다”고 밝혔다. 이어 “우리 안에 남아 있는 이익집단과 뺄셈 정치의 DNA를 완전히 깨뜨려야 한다”며 당의 변화와 혁신을 요구했다. 당내 최다선(6선) 조경태 의원은 “장동혁은 더 이상 정통보수 국민의힘을 망치지 말고 당을 떠나라”며 장 대표의 탈당을 요구하기도 했다.

원외 전·현직 당협위원장들 사이에선 장 대표의 거취를 두고 공개 설전이 벌어지기도 했다. 전·현직 당협위원장 25명은 전날 입장문을 내고 장 대표를 겨냥해 “더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말라”며 대표직 사퇴를 공식 요구했다. 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장 등 25명이 이름을 올렸다. 이에 국민의힘 원외당협위원장 협의회는 이날 “장 대표의 정당성을 흔드는 모든 행위를 즉각 중단하라”며 “당협위원장직을 버렸거나 제명으로 자격이 없는 사람은 당원들을 모욕하지 말고 즉시 당을 떠나라”고 반박 성명을 냈다. 이날 성명에는 조광한 최고위원을 비롯해 71명이 참여했다.

22일 서울 여의도 중앙당사에 당명개정과 관련해 '국민의힘' 로고를 지운 옥외광고물이 설치돼 있다. 뉴스1

지방선거 체제 전환에 집중하고 있는 당 지도부는 복잡한 내부 여론을 감안한 듯 당명 개정을 지방선거 이후로 연기하기로 잠정 결정했다.

최보윤 수석대변인은 이날 국회에서 비공개 최고위원회의를 마친 후 기자들을 만나 “두 개의 당명안이 보고됐지만 당명 개정은 강령·기본정책과 함께 이뤄지는 것이어서 충분히 논의가 필요하다고 의견이 모아졌다”며 “당명 개정은 선거 이후 마무리하기로 최고위에서 의견이 모였다”고 전했다.

이날 회의에선 ‘미래연대’와 ‘미래를여는공화당’이 최종 당명 후보로 보고됐으나, 지방선거까지 새 당명을 유권자들에게 알리기에 시간이 촉박하고, 당명 개정에 따른 각종 추가 비용이 소모된다는 현실적인 이유 등이 제기된 것으로 알려졌다. 이에 따라 국민의힘은 23일 의원총회를 거쳐 당명 개정은 지방선거 이후 다시 논의에 들어가는 방안을 최종 확정할 계획이다.

국민의힘은 대대적인 ‘물갈이 공천’을 예고하고 있다. 이정현 공천관리위원장은 이날 SNS에 “현직이라고 자동 통과는 안 된다”며 “지지율, 직무평가, 주민 신뢰가 기준 미달이면 용기 있게 교체해야 한다”고 적었다. 이 위원장은 “이번 공천에서 욕먹을 각오, 불출마 권고할 용기, 내부 반발을 감수하는 결단 세 가지가 없다면 국민의힘은 또다시 같은 길을 걷게 될 것”이라며 “공천권은 누구에게도 없다. 당 대표도, 시도당 위원장도, 국회의원도, 당협위원장도, 공관위원장 그 누구도 자기 사람 꽂을 생각 해서는 안 된다”고 강조했다. 당내에선 이 위원장의 이 같은 발언이 오 시장 등 당 소속 광역자치단체장의 ‘현역 프리미엄’을 인정하지 않고 원점에서 판단하겠다는 뜻으로 보고 있다. 앞서 장 대표도 ‘뉴페이스, 뉴스타트’를 내세워 새 인물을 적극 등용하겠다는 의지를 피력했다.

