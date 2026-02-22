빙속, 빈손 [밀라노 동계올림픽]

끝까지 최선을 다했지만 세계무대의 높은 벽만 실감했다. 한국 스피드스케이팅 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 ‘노 메달’이라는 부진한 성적표를 받아들었다. 한국이 올림픽 무대에서 ‘빈손’으로 돌아온 건 2002 솔트레이크시티 대회 이후 24년 만이다.

한때 이상화, 이승훈, 모태범 등 세계적인 스타들의 활약으로 ‘빙속 강국’으로 불렸던 한국은 이번 대회에서 그 명성을 잃어버렸다. 1992년 김윤만의 은메달 이후 스피드스케이팅은 한국 동계 스포츠의 자존심과 같은 존재였다. 2022 베이징 대회까지만 해도 4개의 메달로 건재함을 과시했었지만, 이번 대회에선 그 위용이 완전히 사라졌다. 특히 ‘차세대 주자 부재’ 문제가 그대로 드러났다는 점에서 특단의 조치가 필요하다는 지적이다.

한국 대표팀은 22일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 남녀 매스스타트 결승에 나섰지만 메달권 진입엔 실패했다. 스피드스케이팅 장거리 간판 정재원(25·강원도청·사진)은 매스스타트에서 8분4초60의 기록으로 5번째로 결승선을 통과하며 메달 획득에 실패했다. 2018 평창(남자 팀 추월 은메달), 2022 베이징(남자 매스스타트 은메달)에 이어 올림픽 3회 연속 입상에 도전했지만, 결국 빈손으로 귀국하게 됐다.

앞서 정재원은 준결승 1조 경기에서 스프린트 포인트 21점, 3위로 통과하며 메달 기대감을 높였다. 하지만 이어진 결승에서 경쟁 선수들의 전략에 효과적으로 대응하지 못하면서 아쉽게 고배를 들었다. 같은 종목에 출전한 조승민(19·한국체대 입학 예정)도 준결승 2조에서 13위를 기록해 탈락했다.

정재원은 “진지하게 훈련을 많이 했다고 생각했는데 나의 착각이었다”면서 “초반에 나간 두 선수를 후미 그룹에서 빠른 시간 안에 잡지 못했다. 마지막까지 한 자리만 두고 싸움을 한 어려운 상황이 됐다”고 냉정한 자기반성을 했다.

여자 매스스타트에서도 반전은 없었다. 이번 대회 마지막 메달 레이스를 펼친 박지우(28·강원도청)는 14위에 그쳤다. 결승에서 7번째로 결승선을 통과했으나 스프린트 포인트에서 밀리면서 순위가 떨어졌다. 박지우는 결승 레이스 초반 후미에서 체력을 아끼는 전략을 취했다. 결승선 두 바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나가 속도를 끌어올려 7위까지 치고 나갔다. 이후 남은 체력을 올인해 역전을 노렸지만 8분36초31를 기록, 메달권에 들지 못했다. 같은 종목 준결승에서 임리원(19·한국체대 입학예정)도 1조 10위에 그쳤다. 상위 8명만이 결승에 진출하는 경기 규정에 따라 결승 무대를 밟지 못했다.

기대를 모았던 남녀 500m에서도 세계무대의 냉혹한 현실을 뼈저리게 느꼈다. 김준호는 12위에 머물렀으며, ‘포스트 이상화’로 불리던 김민선은 14위로 밀려났다. 이번 대회를 통해 한국 빙속계는 다음 올림픽을 대비한 새로운 스타 발굴과 체계적 육성이라는 중대한 과제 앞에 놓이게 됐다. 차세대 주자 발굴이 제대로 이뤄지지 못하면 다음 올림픽에서도 이번 대회와 유사한 부진이 반복될 수 있다는 우려가 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지