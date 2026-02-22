韓銀, 2026년 성장률 전망 1.9~2.0%로 상향 할 듯

한국은행이 2월 금융통화위원회에서 올해 경제성장률 전망치를 1.9∼2.0%로 소폭 상향하고, 기준금리를 동결할 것으로 관측된다.



22일 금융권에 따르면 반도체 경기 호조와 수출 개선, 주가 상승에 따른 자산 효과 등을 감안해 한은이 26일 열리는 금통위에서 경제성장률 전망치를 높일 것이라는 전망이 지배적이다.

앞서 한은은 2015년 11월 경제전망에서 올해 성장률을 연간 1.8%로 제시한 바 있는데, 최근 주요 투자은행(IB)들은 이를 2% 초반대로 상향 조정한 상태다.



경제성장률 전망치 상향은 경기를 낙관한다는 의미인 만큼 기준금리는 낮추기보다는 동결할 가능성이 높다. 서울 집값 상승세와 달러 환율 역시 아직 높은 수준이어서 섣불리 금리를 인하했다가 금융 불안을 야기할 수도 있기 때문이다.



이번 금통위에서 금리가 동결되면 지난해 7·8·10·11월과 올해 1월에 이은 6연속 동결이다.



임재균 KB증권 연구원은 “2월 금통위에서 한은은 1월과 마찬가지로 기준금리를 만장일치 동결할 것”이라며 “기준금리 결정과 포워드 가이던스는 지난 1월 금통위와 동일하겠지만 지난 1월보다는 다소 완화적일 것”이라고 내다봤다.



김유미 키움증권 연구원은 “2월 금통위에서 기준금리 동결이 예상되는 가운데 한은이 올해 경제성장률 전망치에 변화를 줄지 관심이 집중되고 있다”며 “연간 성장률을 2.0% 수준으로 상향 조정하는 것은 가능해 보이지만 그 이상의 조정에는 신중할 가능성이 있다”고 분석했다.

