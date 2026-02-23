[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 23일 (월요일) 큰돈 거래, 오늘은 피하세요

96년생: 물심과 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다. 84년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방을 추진하세요. 72년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸다친다. 60년생: 운전대리업 통신업 여행사업은 광고에 성과가 있다. 48년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 36년생: 가지많은 나무에 바람 잘날 없구나.

97년생: 변동이나 신규사업은 금물이다. 85년생: 금전융통은 이씨 양씨 배씨에 부탁하세요. 73년생: 땀흘린 대가가 나타난다. 61년생: 좋은 일보다는 짜증나는 일이 많다. 49년생: 솔선수범하여 일하자. 37년생: 마음 한구석은 왠지 허전하구나.

98년생: 전혀 생각지 못한 일이 나타난다. 86년생: 상가나 건물매매는 동북방으로 추진하세요. 74년생: 약속 시간을 잊지말자. 62년생: 신불자는 해결책이 나타난다. 50년생: 선택한 일은 변심하지 말자. 38년생: 자식 농사에 마음이 풍요롭다.

99년생: 사소한 일로 다투지 말자. 87년생: 금전문제는 기쁨 소식이 오는 운이다. 75년생: 인생은 긴 터널을 뚫는것과 같다. 63년생: 운동구점 목욕숙박업 예술품점은 광고에 성과가 있다. 51년생: 근본을 무시하지 말고 충실하자. 39년생: 예전부터 예견된 일이 발생한다.

00년생 이제는 대책을 세워야 할 시기다. 88년생: 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라. 76년생: 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 64년생: 변화나 이동보다는 자기 자리 지키자. 52년생: 철 지난 과일을 먹는 격이다. 40년생: 말이 많으면 실수하기 쉽다. 28년생: 좌절감을 느낄수 있는 운이다

01년생 지나간 과거지사를 거론하지 말자. 89년생: 운이 좋아 되로 주고 말로 받는 운세이다. 77년생: 금전융통은 김씨 서씨 주씨에 부탁하세요. 65년생: 계획한 일이 부진하다고 포기하지 말자. 53년생: 무리한 계약체결은 삼가하자. 41년생: 양손에 떡을 쥐고 있구나. 29년생: 빠른 길보다 조금 둘러가도 좋다.

02년생 .신문 정보지에서 아이템이 나타난다. 90년생: 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다. 78년생: 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하세요. 66년생: 묵묵히 맡은 일에 충실하자. 54년생: 유흥업 의약업 건강식품업은 광고에 성과가 있다. 42년생: 보상심리를 갖지 말자. 30년생: 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

03년생 현재 일은 계약하기전에 재검토하라. 91년생: 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 79년생: 금전문제는 좋은 통신이 오는 운이다. 67년생: 여성은 사적인 일로 근심이 온다. 55년생: 활동 폭을 줄이는 것이 좋겠다. 43년생: 건강이 좋아지고 자식에 즐거움이 온다. 31년생: 자만하지 말고 한번 더 확인하라.

04년생 말과 행동을 잘 가려서 하자. 92년생: 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 80년생: 상가나 건물매매는 기쁨 소식이 오는 운이다. 68년생: 저기압일 때는 몸을 조금 낮추자. 56년생: 아집으로 이기적인 발상에서 벗어나자. 44년생: 건강에 성분이 맞은 의사를 만난다. 32년생: 경직된 사고를 버리고 융통심을 키워자.

05년생 투자의 기회는 있는데 자본이 부족하다. 93년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 81년생: 재정문제는 박씨 우씨 강씨에 부탁하세요. 69년생: 악의적인 소문에 의해 피해를 조심. 57년생: 자동차매매 광고업 결혼상담업은 광고에 성과가 있다. 45년생: 집안에 경사가 있어 즐겁다. 33년생: 노력과 인내가 따르지 않는 성공은 없다.

06년생 중요한 일이나 약속은 오전에 하면 순조롭다. 94년생: 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 82년생: 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요. 70년생: 소탐대실 작은 것을 얻고 큰 것을 잃는다. 58년생: 버스길에 돈천원 주어려다 몸다친다. 46년생: 건강에 신경 쓸 때이다. 34년생: 과욕은 금물이다 구설수를 조심하자.

95년생: 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 83년생: 금전융통은 서남방으로 진출하면 성과가 있다. 71년생: 금전손실의 위험이 따르니 조심하자. 59년생: 넓게 바라보는 마음을 갖자. 47년생: 콜라텍에서 좋은 친구를 만난다. 35년생: 사소한 다툼에 마음이 아프다.

백운철학원

