3000억 규모 IMA 투자 모집 24일 마감 [재테크 특집]

한국투자증권이 원금 보장과 시장 금리를 웃도는 실적 배당을 결합한 종합투자계좌(IMA) 상품을 잇달아 선보이며 자본시장 내 새로운 투자처로 주목받고 있다.
22일 한국투자증권에 따르면 자사의 세 번째 IMA 상품인 ‘한국투자 IMA S3’ 투자자를 24일까지 모집한다. 이 상품은 2년 만기 폐쇄형 구조로 총 3000억원 내외 규모로 조성된다.
IMA는 증권사가 엄선한 우량 기업금융 자산에 투자해 운용 성과를 고객과 배분하는 상품이다. 고객 입장에서는 평소 접근하기 어려웠던 비상장 기업이나 사모 대체투자 자산에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있다. 최소 가입 금액은 100만원으로 1인당 한도 제한이 없어 고액 자산가부터 소액 투자자까지 폭넓은 수요를 흡수하고 있다.
지난해 12월과 올 1월 모집한 1, 2호 상품에는 총 1조8000억원의 자금이 몰렸다. 2호 상품의 경우 개인 고객 자금 중 56.8%가 타 금융사에서 유입된 신규 자금일 정도로 뚜렷한 ‘머니무브’를 이끌고 있다.
2017년 국내 최초로 발행어음 사업을 시작해 21조5000억원 규모를 안정적으로 운용해 온 노하우가 반영됐다는 평가가 나온다.
김성환 한국투자증권 사장은 “단기간 대규모 자금이 유입된 것은 고객들이 IMA를 신뢰할 수 있는 실질적인 투자 수단으로 인식하고 있다는 증거”라며 “IB 경쟁력과 운용 경험을 바탕으로 후속 상품을 순차적으로 선보여 고객 자산형성에 기여하겠다”고 말했다.
