교통 호재에 기업 맞춤형 업무공간 [부동산 특집]

현대엔지니어링은 경기 수원 영통구 원천동 347번지 일대에 들어서는 지식산업센터 ‘현대 테라타워 영통 패스트웍스’(투시도)를 분양 중이다.

현대 테라타워 영통 패스트웍스는 지하 2층∼지상 15층 △제조형 180실 △업무형 100실 △스마트형 220실 총 500실, 근린생활시설 12실로 조성된다.

경부고속도로 수원신갈IC, 중부대로, 수인분당선 등과 인접해 차량 및 대중교통으로 인근 지역으로의 접근성이 뛰어나다. 교통개발 호재도 있다. 인근에 인덕원∼동탄 복선전철(예정)이 계획 및 추진 중이고, 2027년을 목표로 추진 중인 동탄트램 1호선(예정)이 지나는 망포역이 차량으로 약 10분 내 위치해 직접 수혜가 기대된다.

현대엔지니어링의 지식산업센터 브랜드인 ‘현대 테라타워’로 선보이는 만큼 입주 기업의 업무 효율을 높이는 차별화된 설계도 자랑한다. 지하 2층∼지상 10층에 조성되는 제조형 지식산업센터에는 건물 외부에서 내부로 화물 차량이 직접 진입할 수 있게 설계한 드라이브인 시스템이 적용된다. 11∼15층은 스마트형으로 구성된다. 쾌적한 업무 환경과 높은 효율성이 부각되며 1∼2인 스타트업이나 소규모 기업 특화상품으로 자리매김해 주목도가 높다.

약 320m 거리에 영흥숲공원이 위치해 녹지를 품은 조망권(일부 호실)을 누릴 수 있어 근로자들이 쾌적한 휴식을 취할 수 있는 환경도 갖췄다.

특히 삼성디지털시티에서 약 2분 거리라는 독보적인 입지를 확보해 대표적인 ‘삼세권’ 지식산업센터로도 주목받고 있다.

