구리역 3000세대 대단지… 한강변에 교통 편리 [부동산 특집]

DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄은 경기 구리 수택동 496-6번지에 들어서는 ‘구리역 하이니티 리버파크’(투시도)를 이달 분양한다.

수택E구역 주택재개발정비사업을 통해 조성되는 이 단지는 총 4개 단지, 지하 6층∼지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 총 3022가구의 대단지다.

이 중 전용면적 29∼110㎡ 1530가구를 일반분양으로 공급한다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 △29㎡ 146가구 △38㎡ 29가구 △44㎡ 141가구 △59㎡A 397가구 △59㎡B 187가구 △59㎡C 365가구 △77㎡ 20가구 △84㎡ 186가구 △110㎡ 59가구 등이다.

단지가 들어서는 구리는 대규모 주택 공급이 예고돼 있다. 구리토평2지구(2만2000가구), 수택E구역(3022가구), 수택동 재개발(7007가구), 구리교문·토평지구(1만4000여가구)와 함께 구리역에서 한강을 잇는 4만6000여가구의 메가타운이 형성될 전망이다.

단지는 단지 중앙에서 직선거리 800m 내에 지하철 8호선·경의중앙선 환승역인 구리역이 위치한다. 잠실역을 20분대, 삼성역·봉은사역·종각역을 30분대에 이동할 수 있는 서울 접근성이 강점이다. 반경 1㎞ 내 구리초, 수택초, 토평중·고, 구리여중·고 등 초중고교가 밀집한 것도 장점이다. 또 바로 앞 왕숙천 둘레길을 따라 한강까지 자전거로 10분대 접근이 가능하다.

