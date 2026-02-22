제2회 성동구청장배 전국 어린이 바둑대회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 서울 성동구 성수동 성동구민종합체육센터에서 열린 제2회 성동구청장배 전국 어린이 바둑대회에서 참가자들이 바둑을 두고 있다. 한국기원이 주최하고 성동구가 후원하는 이번 대회는 전국 초등학생과 미취학 아동 368명을 대상으로 기력에 따라 15개 부문으로 나뉘어 치러진다. 이제원 선임기자

22일 서울 성동구 성수동 성동구민종합체육센터에서 열린 제2회 성동구청장배 전국 어린이 바둑대회에서 어린이들이 로봇과 바둑을 두고 있다. 한국기원이 주최하고 성동구가 후원하는 이번 대회는 전국 초등학생과 미취학 아동 368명을 대상으로 기력에 따라 15개 부문으로 나뉘어 치러진다. 이제원 선임기자

한국기원이 주최하고 성동구가 후원하는 이번 대회는 전국 초등학생과 미취학 아동 368명을 대상으로 기력에 따라 15개 부문으로 나뉘어 치러진다. 대회는 예선과 본선 대국을 진행한 뒤 부문별 시상식을 진행한다. 시상은 각 부문별 1위부터 8위까지 상장을 수여하며, 1·2위에게는 트로피를, 공동 3위부터 8위까지는 메달을 추가로 수여한다. 또한 1위부터 공동 3위까지 상금이, 5위부터 8위까지는 상품이 제공되며, 참가자 전원에게도 기념품이 지급된다.

정원오 성동구청장은 “제1회 성동구청장배 전국 어린이 바둑대회를 개최한 이후 1년 만에 제2회 대회로 다시 만나게 돼 기쁘다”라며 “올해는 대회 규모를 확대하고 다양한 프로그램을 준비한 만큼 참가한 어린이들에게 뜻깊은 추억이 되길 바란다”라고 말했다.

