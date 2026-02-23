"128억 하던 압구정 현대가 100억에"… 李대통령 부동산 잡기 통했나? [수민이가 궁금해요]

서울 강남구 아파트 가격이 하락 전환할지 주목된다. 이재명 대통령이 다주택자와 고가 1주택자에 대한 세제 강화를 연이어 시사하면서 집값이 빠르게 둔화하는 모양새다. 일부 고가 아파트는 가격을 10억~20억 원 이상 낮춘 매물이 속속 나오고 있다.

22일 한국부동산원에 따르면 2월 셋째 주(2월16일 기준) 강남구 아파트 가격은 직전 주 대비 0.01% 올라 보합에 가까운 수준을 보였다. 강남구 상승률은 올 들어 1월 셋째 주(1월19일 기준) 0.20%까지 확대됐으나, 2월 둘째 주 0.02%에 이어 최근 0.01%까지 둔화했다. 이런 추세라면 1∼2주 후에는 가격이 하락으로 돌아설 수 있다는 관측이 나온다.

22일 서울 강남구 한 부동산중개업소에 급매, 초급매 등 아파트 매매 물건이 표시돼있다. 연합뉴스

강남구의 최근 상승률 둔화는 양도세 중과를 앞둔 다주택자들의 절세용 급매물 출회와, 6월 지방선거 이후 보유세 개편과 장기보유특별공제(장특공제) 축소논의 등이 본격화할 가능성을 염두에 둔 고가 1주택자들의 매물 증가도 영향을 미친 것으로 보인다.

부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 이날 기준 강남구의 아파트 매물은 9004건으로 1개월 전(7576건) 대비 18.8% 증가했다.

작년 12월 42억7000만원에 거래된 개포동 개포자이프레지던스 전용 84㎡는 최근 4억7000만원 낮은 38억원까지 가격을 내린 매물이 ‘즉시입주 가능’으로 나와 있다.

재건축이 예정된 고가 아파트 단지에서는 가격을 10억원 이상 낮춘 매물도 등장했다. 압구정 현대아파트 전용면적 183㎡는 기존 최고가가 128억원이었으나 최근에는 100억∼110억원 수준으로 호가를 내렸다.

송파구 가락동 헬리오시티(전용면적 49㎡)는 기존 호가 대비 약 1억원에서 1억5000만원 가량 낮은 23억원대 매물들이 등장했다.

서울 남산에서 바라본 도심 아파트 단지. 뉴스1

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남구는 단기간 가격 급등에 대한 피로감으로 차익을 실현하려는 움직임이 있고, 여기에 향후 세금 부담을 고려한 고령 1주택자들의 매물, 재건축 대상 아파트의 가격 조정 급매물 등 영향을 감안하면 하락 반전 가능성이 있다”고 말했다.

한편 아실에 따르면 이날 기준 서울 전체 아파트 매물은 6만7726건으로 한달 전(5만6216건) 대비 20.4% 늘었다. 성동구(51.3%)의 증가폭이 가장 컸다. 이어 송파구(43.4%), 동작구(36.7%), 강동구(34.6%), 광진구(31.8%) 등 순이었다.

매물 증가가 곧 매수 활성화로 이어지지는 못하고 있다. 정부의 거듭된 세금 압박 부담을 피하기 위해 기존 호가 대비 수억원 낮춘 ‘절세 매물’이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 게다가 정부는 양도세 중과 보완 대책으로, 임차인 사는 다주택자의 매물 매수할 경우 실거주 의무를 최대 2년 유예하도록 했다.

서울 송파구의 한 공인중개업소는 “기존 호가 대비 수억원을 낮춘 급매물이 나왔지만, 매수 대기자들이 추가 가격 조정을 기대하며 선뜻 거래에 나서지 않고 있다”고 말했다.

