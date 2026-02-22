인천시민 안정된 삶 버팀목, iH 광역주거복지센터 호응

인천시가 주거 취약계층을 비롯해 모든 시민들이 일정한 곳에 자리를 잡고 머물러 살도록 힘쓴다. 인천광역주거복지센터를 통해서다. 안정적인 집이 있어야 밝은 일상도, 미래도 설계할 수 있기 때문이다.

22일 iH(인천도시공사)에 따르면 이번 센터는 시와의 위수탁 계약으로 2021년 2월 23일 문을 열었다. 주거복지 사각지대 해소 및 통합적 지원체계 구축을 목표로 설립됐다.

‘찾아가는 주거복지 상담실’

핵심 기능 중 하나인 ‘주거복지 콜센터’. 상담은 단순 문의에 대한 응대로 그치지 않는다. 거주 형태, 소득 수준, 가족 구성, 위기 상황 등을 종합적으로 파악해 안내한다. 필요할 경우 사례관리로 연계된다. 이후 군·구 행정복지센터, 공공기관, 민간 복지자원 등과 협력해 실제 지원으로 이어질 수 있도록 한다.

센터는 ‘인천형 아웃리치(대외소통)’를 운영 중이다. 기다리는 컨설팅에서 벗어나, 도움이 필요한 시민이 있는 곳으로 직접 찾아가는 서비스다. 쪽방·고시원·여인숙·여관 같은 비주택 밀집지와 지하철 역사 주변 등을 방문해 실태를 직접 확인하고 대화에 나선다. 센터는 이런 활동으로 사각지대를 줄이고, 위기 가구 조기 발견에 힘을 쏟는다.

센터는 관련 서비스의 질을 높이기 위해 대상별 교육도 제공한다. 시·군·구 주거복지 담당자에 역량강화 프로그램으로 제도 이해도 향상 및 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 능력을 강화시킨다.

인천쪽방상담소와 함께 진행한 ‘취약계층 주거상향지원사업’ 설명회.

센터는 비주택 및 재해우려 반지하 등의 가구를 대상으로 주거상향지원사업도 추진하고 있다. 보다 안전하고 적정한 환경으로 이동할 수 있도록 돕는 게 핵심이다. 상담과 현장 실태조사를 통해 종합적으로 살펴본 뒤 임대주택 입주 안내, 이주 절차, 제도 연계까지 밀착 동행하는 방식이다.

이외 ‘희망의 집수리’, ‘iH형 고령친화 맞춤형 사업’ 등 사회공헌으로 이어지며 지역 전반에서 호응을 얻고 있다. 중장기적으로 센터는 시와 함께 시민들의 삶에 실질적인 변화를 만들어갈 계획이다.

