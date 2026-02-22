조국 “찐명 행세하는 이들이 과거 노무현·문재인·이재명 야멸차게 공격”

더불어민주당과 조국혁신당 합당 논의를 두고 진보 진영이 내홍을 겪는 것과 관련해 혁신당 조국 대표는 22일 “‘뉴이재명’을 내세우고 자신이야말로 ‘찐명’ 또는 ‘이재명 지킴이’인양 행세하는 정치인(지망생) 중 과거 노무현·문재인은 물론 이재명을 야멸차게 공격·비방한 이들을 쉽게 찾을 수 있다”고 직격탄을 날렸다.

조 대표는 페이스북에서 “합당 제안 국면이 시작된 이후 느닷없이 유시민 등 소중한 민주진보진영 인사를 ‘올드 이재명’ 심지어 ‘반명(반이재명)’으로 내치는 프레임을 전파하는 사람들이 등장했다”며 이같이 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표. 뉴시스

조 대표는 “‘윤어게인(Yoou Again·다시 윤석열)’을 연상하는 ‘문어게인(Moon Again·다시 문재인)’이라는 용어를 만들어 나와 민주당 정청래 대표에게 붙이고 비방한다”면서 “내부 갈라치기가 아니라 연대와 단결이 성공한 대통령을 만든다”고 지적했다.

조 대표는 ‘올드’로 분류된 진보 진영 지지층을 “흔들림 없이 진영과 이재명을 지킨 핵심 지지층”으로 평가하면서 “이들은 새로 합류한 ‘뉴’를 환영해야 한다. 동시에 ‘뉴’는 자신들이 합류하기 전 이재명을 지켜준 ‘올드’에게 감사해야 한다”고 했다. 이어 ‘뉴이재명’ 세력이 정치적 이익을 위해 기존 지지층을 ‘올드’로 규정, 배제하는 행태는 “이재명정부의 지지 기반을 축소·약화시킨다”고 지적했다. ‘올드’에 대한 저격성 글과 영상이 제작·유포되는 것을 두고선 “작성자의 정체와 배후가 의심스럽다”고 했다.

조 대표는 “친명·비명을 나누는 것은 죄악”, “친명(친이재명)이냐 친문(친문재인)이냐 하며 우리를 구분 짓는 행위 자체가 저들(보수 진영)의 전략”이라던 이재명 대통령의 과거 발언을 인용하면서 “유독 대통령을 파는 자들을 조심해야 한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지