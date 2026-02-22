코스피 질주에도 외인은 올해만 9조 ‘팔자’…작년 순매도액 2배 수준

올해 코스피가 연일 사상 최고치를 경신하며 랠리를 펼치고 있지만, 외국인 투자자들은 9조원 이상의 매물을 쏟아낸 것으로 나타났다. 지수가 38% 급등하며 고공행진하자 대규모 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.

외국인은 올해 들어 이달 20일까지 코스피 시장에서 총 9조1560억원을 순매도했다. 이는 지난해 전체 코스피 순매도액(4조6550억원)의 2배를 넘어서는 규모다. 코스피200 선물시장에서도 3조7970억원의 매도 우위를 나타냈다.

지난 20일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 종가가 보이고 있다. 뉴시스

특히 외국인의 매도세는 반도체 대장주에 집중됐다. 외국인이 가장 많이 팔아치운 종목은 삼성전자로 9조5540억원을 순매도했다. 삼성전자 주가는 올해에만 59% 뛰며 지난 19일 사상 처음 ‘19만전자’ 고지에 올랐으나, 외국인은 이를 오히려 비중 축소의 기회로 삼았다.

두 번째로 많이 판 종목은 SK하이닉스로 5조9720억원을 순매도했다. 이어 로보틱스 모멘텀에 힘입어 연초 강세를 보였던 현대차가 5조2940억원으로 매도 상위 3위에 이름을 올렸다. 이밖에 SK스퀘어(6370억원), 현대모비스(6090억원), 현대글로비스(5420억원) 순으로 매물 출회가 많았다.

다만 시장에서는 최근 외국인의 대규모 매도가 지수의 추세적인 하락을 겨냥한 움직임이라기보다, 단기간 급등한 데 따른 일시적인 물량 출회일 가능성에 무게를 두고 있다.

한국거래소에 따르면 코스피는 20일 전장 대비 2.31% 오른 5808.53포인트에 거래를 마쳤다. 지난달 27일 종가 기준 사상 처음으로 5000선을 돌파한 뒤 한 달도 채 되지 않아 약 800포인트(17%)가 오른 것이다.

지수가 3000선에서 4000선까지 오르는 데 약 4개월, 4000선에서 5000선 돌파까지 약 3개월이 걸렸던 점을 감안하면 최근 상승세는 더 가팔라졌다.

