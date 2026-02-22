“BTS 공연 더 보고 싶다” 요청한 멕시코 대통령, 李대통령에 받은 답장 공개

그룹 방탄소년단(BTS)의 자국 공연을 늘려달라고 한국에 공개 요청했던 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 자신의 서한에 대한 이재명 대통령 답서를 공개했다.

지난해 6월 캐나다에서 만난 이재명 대통령과 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령. 연합뉴스(공동취재)

20일(현지시간) 셰인바움 대통령은 소셜미디어(SNS) 틱톡에 게시한 영상에서 “정례 기자회견에서 밝혔듯 저는 멕시코 청소년들에게 엄청난 인기를 끌고 있는 BTS가 멕시코에서 추가 공연을 할 수 있을지에 대해 일전에 한국 대통령께 요청했다”라며 “이에 대한 답장을 받았다”라고 말했다.

셰인바움 대통령은 스페인어로 번역된 이 대통령의 회답 문서를 직접 읽었다.

해당 서한에서 이 대통령은 “상호 존중과 양국 정상 간 신뢰를 바탕으로 한 한국과 멕시코 관계가 점점 더 깊어지고 있음을 기쁘게 확인한다”라며 “멕시코 국민이 한국 문화 전반과 케이(K) 팝에 대해 품고 있는 애정은 양국 간 문화적 유대가 얼마나 깊은지를 잘 보여준다”라고 했다.

또 이 대통령은 BTS 소속사 측에 요청이 전달됐다면서 “대중문화 활동은 민간 주도로 이뤄지기 때문에 정부 관여는 제한적일 수 있으나, 향후 해당 분야에서 긍정적인 답변을 기대한다”라고 부연했다.

이 대통령은 “이 사안과 관련해 양국이 외교 채널을 통해 긴밀한 소통을 유지하게 되길 바란다”며 이른 시일 안에 셰인바움 대통령과 다시 만나기를 고대한다는 뜻도 전했다.

앞서 셰인바움 멕시코 대통령은 지난달 19일 BTS 공연에 대해 환영 의사를 밝힌 후, 같은 달 26일 “한국 대통령에게 BTS 추가공연을 요청하는 정중한 외교적 서한을 보냈다”라고 했다.

지난 2021년 11월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 열린 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards·AMA) 시상식에 참석한 BTS. 연합뉴스

BTS는 월드투어 스케줄 중 하나로 5월 7, 9, 10일에 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움(옛 포로 솔)에서 무대에 선다. 하지만 공연 전석이 37분 만에 매진되는 과정에서 좌석 배치도 미공개, 불분명한 수수료 구조, 티켓 재판매 사전 모의 정황 등 문제 제기가 빗발쳤다.

이에 연방소비자원(Profeco)은 예매 대행사와 티켓 재판매 전문 업체의 조직적인 탈법·불법 행위 정황에 대한 엄단 의지를 밝힌 바 있다.

