“우산·마스크 챙기세요”…낮 최고 21도 ‘포근’, 곳곳 황사 섞인 눈·비 [오늘날씨]

일요일인 22일에는 전국이 대체로 흐리고 비가 내릴 전망이다. 낮 최고기온은 21도까지 올라 포근하겠다.

서울 중구 세종대로에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 새벽부터 낮 사이 경기 내륙과 강원 내륙·산지(강원산지 비 또는 눈), 충북, 경북 중·북부(경북 북부 동해안 제외), 경남 서부 내륙, 제주도에, 오전에는 서울과 충남권, 전북, 전남권 북부에 비가 내리는 곳이 있겠다.

새벽부터 오전 사이 인천·경기 서해안, 오전부터 낮 사이 그 밖의 경상권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·경기내륙 5㎜ 미만 △강원 내륙·산지 5㎜ 미만 △대전·세종·충남, 충북 5㎜ 미만 △광주·전남 북부, 전북 5㎜ 미만 △경북 중·북부(경북 북부 동해안 제외), 울릉도·독도 5㎜ 미만, 경남 서부 내륙 1㎜ 안팎 △제주도 5㎜ 미만 등이다.

아침 최저기온은 -2~13도, 낮 최고기온은 7~21도로 평년(아침 -7~2도·낮 5~11도)보다 높은 수준을 보이겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 9도, 인천 6도, 수원 7도, 춘천 4도, 강릉 10도, 대전 8도, 전주 9도, 광주 8도, 대구 8도, 부산 12도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 10도, 인천 7도, 수원 10도, 춘천 11도, 강릉 16도, 대전 14도, 전주 14도, 광주 15도, 대구 19도, 부산 18도, 제주 18도다.

낮 동안 기온이 오르면서 얼음(강·호수·저수지·하천 등)이 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 주의해야겠다.

바다의 물결은 전 해상에서 1~6m로 높게 일겠으니, 항해나 조업 시 안전에 유의해야겠다．

미세먼지 농도는 오후 전 권역에서 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

