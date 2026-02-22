대표실도 월급도 없다…김준수, 의리 경영 눈길

가수 겸 뮤지컬 배우 김준수의 하루가 공개됐다.

21일 방송된 '전지적 참견 시점'에서는 무엇이든 시작하면 끝장을 보는 그의 '덕후력'이 눈길을 끌었다.

과거 슈퍼카 15대를 보유했던 그는 미래형 전기 픽업 트럭을 국내 1호로 직수입했다. 은색 차량을 금색으로 도색한 비하인드도 공개했다.

일론 머스크의 로봇 택시 컬러에서 영감을 받았다는 설명까지 더해지며 남다른 안목을 드러냈다. 자율주행으로 출근하는 모습도 시선을 압도했다.

김준수는 전용 대표실도 없이 회의실을 쓰고 법인카드와 월급조차 받지 않는 '실속형 대표'를 자처했지만, '내 사람'은 끝까지 챙기는 의리로 14년 지기 스태프만 3명에 달했다.

게임 마스터 티어에 오른 '겜덕후' 면모도 공개됐다. 특히 게임 친구였던 인연으로 매니저를 영입한 일화가 놀라움을 안겼다.

최근에는 공포 테마 취미에 빠져 김소현, 손준호 부부와 귀신의 집을 찾았다. 평온한 미소로 공포를 즐기는 모습이 웃음을 자아냈다.

뮤지컬 '비틀쥬스' 무대에선 완벽주의자로 변신했다. 매 공연 애드리브를 준비하는 열정으로 17년 정상의 이유를 증명했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지