“어지러운데 피까지?”…홍삼·오메가3 무심코 섞어 먹다 응급실 간다

21일 오후 서울 도심의 한 약국. 70대 남성이 처방전을 내밀며 조심스레 묻는다. “약사님, 이 약이랑 선물 받은 오메가3 같이 먹어도 괜찮을까요?”

기저질환자가 처방약과 건강기능식품을 혼합 복용할 경우 약물 상호작용 위험이 커질 수 있어 주의가 필요하다. unsplash

약사는 처방전과 영양제 라벨을 대조한 뒤 고개를 끄덕였다. “항응고제를 복용 중이시라면 고용량 오메가3는 출혈 위험이 높아질 수 있습니다. 수술을 앞두고 있다면 반드시 주치의와 상의하셔야 합니다.”

건강을 챙기려던 선택이 오히려 약효의 균형을 흔들 뻔한 순간이었다.

실제로 건강기능식품과 의약품을 함께 복용하는 사례는 늘고 있다. 식품안전정보원이 정리한 식품의약품안전처 자료에 따르면 건강기능식품 이상사례 신고·접수 건수는 2023년 1434건에서 2024년 2316건으로 증가했다. 전년 대비 약 61.5% 늘어난 수치다.

신고 건수가 급증하면서 처방약과의 병용 섭취에 따른 상호작용 가능성에 대한 경각심도 커지고 있다.

문제는 점검 체계의 차이다. 병원 처방약은 의약품안전사용서비스(DUR)를 통해 병용 금기나 성분 중복 여부가 1차적으로 확인된다.

하지만 마트나 온라인에서 구매하는 건강기능식품은 의료진이 복용 사실을 알지 못하면 점검이 어려운 구조다. 이른바 ‘관리 사각지대’다.

◆심혈관질환자라면 ‘혈액응고’부터 확인

고혈압·협심증·뇌졸중 병력으로 항응고제나 항혈소판제를 복용 중이라면 혈액 응고 기능이 이미 억제된 상태다.

최근 미국심장협회(AHA) 학술지 Journal of the American Heart Association에 게재된 2024년 메타분석에 따르면, 일반적 용량의 오메가3는 출혈 위험 증가와 뚜렷한 연관이 없었지만, 고용량(특히 정제 EPA)에서는 추가 출혈 위험이 보고됐다.

따라서 항응고제·항혈소판제를 복용 중인 환자는 오메가3를 새로 시작하기 전 의료진과 상담하는 것이 안전하다.

자몽 주스 역시 일부 심혈관계 약물의 대사 효소(CYP3A4)에 영향을 줄 수 있어 병용 시 주의가 필요하다고 미국 식품의약국(FDA)은 안내하고 있다.

◆와파린 복용 중이라면 ‘비타민K’ 점검

항응고제 와파린을 복용 중이라면 비타민K 섭취량 변화에 각별히 유의해야 한다. 비타민K는 혈액 응고 과정에 관여하는 영양소로, 섭취량이 급격히 늘거나 줄면 약효가 흔들릴 수 있다.

전문가는 새로운 영양제를 섭취하기 전 반드시 주치의에게 성분표를 공유하고 상담받을 것을 권고한다. pexels

영국 NHS는 와파린 복용 시 녹색 잎채소 등 비타민K가 많은 식품의 섭취량을 급격히 바꾸지 말고 일정하게 유지하라고 권고한다.

◆당뇨병 환자, 혈당 강하 성분 겹침 확인

혈당 조절제를 복용 중이라면 인삼·홍삼 등 혈당에 영향을 줄 수 있는 성분의 병용 여부를 점검할 필요가 있다.

미국 국립보건원(NIH) 산하 보완통합건강센터(NCCIH)는 아시아 인삼이 혈당을 낮출 수 있어 당뇨 환자는 복용 전 의료진과 상의하라고 안내한다. 약물로 이미 혈당을 조절 중이라면 저혈당 위험이 커질 수 있기 때문이다.

◆면역저하·항암 치료 중이라면 ‘생균’ 신중

장 건강을 위해 섭취하는 프로바이오틱스도 면역 기능이 크게 저하된 환자에게는 주의가 필요하다.

미국 질병통제예방센터(CDC) 학술지에는 면역저하자나 중심정맥관 삽입 환자에서 프로바이오틱스 균주와 연관된 균혈증 사례가 보고된 바 있다. 항암·면역억제 치료 중이라면 생균 제품 섭취 전 의료진 상담이 권고된다.

결국 가장 확실한 방어선은 의료진과의 소통이다. 서울 시내의 한 약사는 “영양제를 단순 식품으로 생각해 복용 사실을 알리지 않는 환자가 적지 않다”며 “현재 복용 중인 약 목록을 정리해 주치의에게 보여주는 것만으로도 약물 충돌 위험을 상당 부분 줄일 수 있다”고 말했다.

건강을 위해 새로운 알약을 입에 넣기 전, 처방약 봉투와 영양제 라벨을 한 번 나란히 놓고 비교해보는 습관. 작은 확인이 불필요한 부작용을 막는 첫걸음이 될 수 있다.

