검색

구성환, 반려견 꽃분이 떠나 보내…"언젠가 다시 만나자"

관련이슈 이슈플러스

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 구성환의 반려견 꽃분이가 무지개다리를 건넜다.

 

구성환은 21일 소셜미디어에 "이 글을 몇 번을 썼다 지웠다 하는지 모르겠다. 글을 쓰고 있는 지금도 인정하기 싫고 믿어지지 않는다"며 "내 딸이자 여동생 내 짝궁 꽃분이가 지난 14일 무지개다리를 건넜다"라고 적었다.

배우 구성환의 반려견 꽃분이가 무지개다리를 건넜다. 구성환 인스타그램 캡처, 뉴시스
배우 구성환의 반려견 꽃분이가 무지개다리를 건넜다. 구성환 인스타그램 캡처, 뉴시스

그는 "너무 많은 사랑을 받은 꽃분이라 이번 생에 주신 사랑들 너무 감사했다고 꼭 말씀드리고 싶었다"며 "이렇게 떠날 줄 알았으면 맛있는 거라도 더 많이 먹이고 산책도 더 많이 시키고 할 걸 아쉬움만 남는다"고 했다.

 

그러면서 "너무 착하고 애교 많았던 꽃분아. 고마웠고 미안하고 너무너무 사랑해. 우리 언젠가 꼭 다시 만나자. 그곳에서 맛있는 거 많이 먹고 친구들하고 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어. 진짜 너무너무 사랑해"라고 했다.

 

아울러 "그동안 꽃분이 예뻐해 주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "저도 마음 잘 추스르고 건강한 모습으로 돌아오겠다"고 했다.

 

구성환은 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 반려견 꽃분이와 함께하는 소소한 일상을 공개해 많은 사랑을 받았다.

<뉴시스>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

정회린 '순백의 여신'
  • 정회린 '순백의 여신'
  • [포토] 카리나 '눈부신 등장'
  • [포토] 혜리 '완벽한 비율'
  • 설현, 설 연휴 깜짝 근황…눈부신 드레스 자태