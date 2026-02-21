“전 재산 사회에 환원해달라”...50대 페인트공의 바람

암으로 세상을 떠난 50대 남성의 유족이 그의 전 재산 5억을 지역 의료기관에 전달했다.

지난 19일 충북대학교병원은 청주에 거주하던 고(故) 윤인수(56) 씨의 유가족이 전날 병원에 고인이 남긴 5억 400여만 원을 기부했다고 밝혔다.

기부금을 전달하는 유족. 충북대학교병원, 연합뉴스

병원 측은 이번 기부금을 환자 진료 환경 개선과 지역 의료 수준 향상을 위해 쓸 계획이라고 전했다.

고인의 5억은 어려운 환경 속 모은 값진 재산으로 파악된다. 그는 6남매 가운데 막내로 넉넉하지 않은 가정 형편 때문에 초등학교 졸업 후 곧바로 생업에 뛰어들었다.

이후 카센터 기술공과 페인트공으로 일하며 생계를 꾸렸고, 평생 절약을 실천해 왔다고. 그는 생전 작은 원룸에서 홀로 소박한 삶을 이어온 것으로 전해졌다.

가족들은 “그가 누린 가장 큰 사치는 1인실에 입원해 지낸 것과 1달 반 정도 간병인의 도움을 받은 것이 전부이다”고 말했다.

고인은 위암 판정을 받은 후 자신이 모은 재산을 사회에 전해달라는 뜻을 여러 차례 말했다. 특히 임종을 앞둔 순간까지도 그는 사회 환원을 당부했다.

유가족은 고인의 바람대로 그가 모은 전 재산을 병원에 기탁했다.

그의 친누나는 "동생은 임종 직전까지도 재산을 사회에 환원해달라고 신신당부하며 눈을 감았다"며 "동생의 뜻을 반드시 지켜주겠다고 약속했다"는 이유로 고인의 바람을 실천했다.

고인은 2024년 4월 위암 4기 진단을 받아 서울과 청주를 오가며 치료를 받아왔다. 병마와 싸우던 그는 지난해 11월 18일 끝내 눈을 감았다.

#기부

