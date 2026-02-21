설레는 ‘등굣길’과 묵직한 ‘명절 후유증’ 사이…유통家는 지금 ‘시즌 교체’ 중

두꺼운 외투 사이로 스며드는 공기가 제법 가벼워졌다. 설 연휴가 지나고 달력의 시계추가 3월을 향하자 유통업계의 움직임도 분주해졌다. 설렘 가득한 신학기 준비물부터 명절의 흔적을 지우려는 다이어트 용품까지, 소비자의 ‘지금 당장’ 필요한 니즈를 겨냥한 대규모 공세가 시작됐다.

신세계백화점 제공

21일 업계에 따르면 가장 뜨거운 곳은 단연 아동·스포츠 매장이다. 신세계백화점 강남점은 오는 26일까지 캉골의 ‘새학기 팝업스토어’를 열고 ‘아이콘 퀀텀 프로’ 등 인기 백팩 라인업을 선보인다. 현대백화점 역시 전국 모든 점포에서 캉골키즈, MLB키즈 등 주요 브랜드 상품을 최대 30% 할인하며 학부모들의 발걸음을 재촉하고 있다.

디지털 학습 기기를 준비하려는 수요를 위해 마트업계도 가격을 낮췄다. 이마트는 ‘삼성 갤럭시북4’와 ‘레노버 태블릿’을 행사 카드 결제 시 5만 원 할인된 가격에 내놓았고, 캐논과 엡손 복합기도 최대 20% 할인한다. 특히 잔스포츠, 키플링 등 인기 가방 브랜드의 병행수입 제품을 30% 싸게 팔며 가성비족 공략에 나섰다.

설 명절 이후 불어난 체중과 명절 증후군을 털어내려는 이들을 위한 기획전도 풍성하다. 롯데마트는 오는 25일까지 부대찌개, 매운돼지갈비찜 등 ‘요리하다 매콤·얼큰 시리즈’를 할인 판매한다. 기름진 명절 음식에 물린 입맛을 매운맛으로 달래주겠다는 전략이다.

집에서 간편하게 운동을 시작하려는 ‘홈트족’을 위해 11번가는 ‘9900원샵’을 가동했다. 무선 줄넘기부터 스프링 훌라후프, 물아령 세트 등 가벼운 소도구를 1만 원 미만의 부담 없는 가격에 구성했다. KT알파 쇼핑은 명절 피로를 호소하는 이들을 겨냥해 스마트 경추 마사지기를 정가 대비 반값 수준인 30만 원대에 단독 출시하며 틈새시장을 노린다.

준비물을 미처 챙기지 못한 이들을 위한 ‘속도전’도 치열하다. SSG닷컴은 문구 및 PC 용품 200여 종을 최대 20% 할인하는 동시에, ‘바로퀵’ 서비스를 통해 주문 후 1시간 내외로 배송하는 퀵커머스 역량을 집중하고 있다.

지역 상생과 건강을 결합한 먹거리 축제도 열린다. G마켓은 전남 진도산 특산물을 모은 ‘진도잇츠(EAT’S) 특별기획전’을 열고 전복죽, 활전복, 곱창김 등을 최대 20% 할인가에 선보인다. 신선한 지역 식재료를 통해 명절 이후 지친 체력을 보충하려는 수요를 흡수하겠다는 계산이다.

단순한 할인을 넘어 특별한 경험을 제안하는 공간도 눈길을 끈다. 롯데백화점 잠실 롯데월드몰에서는 다음 달 4일까지 K-베이커리 서바이벌 ‘천하제빵’ 출연 파티시에들의 대표 메뉴를 맛볼 수 있는 팝업스토어가 운영된다. 방송에서만 보던 화제의 빵을 직접 만날 수 있어 MZ세대의 ‘빵지순례’ 코스로 부상할 전망이다.

유통업계 관계자는 “신학기는 연중 가전과 잡화 매출이 가장 집중되는 시기인 동시에 명절 이후 보상 소비와 건강 관리에 대한 관심이 최고조에 달하는 때”라며 “소비자가 체감할 수 있는 실질적인 가격 혜택과 더불어 현장에서만 느낄 수 있는 색다른 팝업 콘텐츠를 대폭 강화했다”고 전했다.

